被控散發負面文宣訊後請回 3000多份丟警局

民進黨立委賴瑞隆的志工今天在旗津區發現有人散發「很角色週報」大篇幅報導賴的負面消息，雙方隨後帶3000多份週報進警局，派報人員訊後請回，全案檢警仍在調查釐清。

賴瑞隆競選總部表示，中午有志工在旗津區發現有人散發「很角色週報」大篇幅報導賴瑞隆的負面消息，內容多為不實，有損賴瑞隆聲譽，於是報警處理。

鼓山警分局指出，警方接獲電話報案後隨即派員前往，聽取雙方說法並徵得雙方同意，並帶同現場爭議文宣一起進轄區中洲派出所進行了解。

警方表示，由於賴瑞隆陣營對週報報導內容有疑慮，現場數名派報人員不敢再散發，當場自行將這批爭議週報帶至中洲派出所交由警方處理，員警並沒有查扣，警方也隨即請示檢察官如何處置本案。

高雄地檢署表示，中洲派出所受理本案後向檢察官諮詢現場派報人員是否屬現行犯，以及現場3000多份週報是否要查扣等法律問題，檢察官則指示僅要留存一份週報當證物，其餘發還，派報人員並非現行犯不必隨案移送。

雄檢指出，數名派報人員在派出所訊後全部請回，由於他們認為這3000多份週報有爭議，都不敢再碰，索性全數留在派出所，一走了之。全案警方仍在調查釐清中，雄檢尚未立案著手調查。

中洲派出所則指出，這3000多份週報截至晚間9時仍在派出所，已通知很角色週報社方取回，對方表示明天上午會派員取回。