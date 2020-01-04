酒醉女派出所朝女警踹肚 法院認其非刻意攻擊判無罪

桃園石姓女子酒後到派出所報案，因情緒失控和警方爆發衝突，被上銬制伏時出腳踹了劉姓女警肚子，被依妨害公務罪嫌送辦、起訴；審理時，石否認犯行，辯稱是重心不穩才抬腳，法院認為，無法除石是企圖掙脫的反應，其行為應非刻意攻擊，且劉員也沒受傷，判處石無罪，可上訴。

檢警調查，石女因車被刮，前年8月9日到楊梅分局草湳所報案，備勤的劉姓女警見石手拿著1瓶啤酒且渾身酒氣無法溝通，請她先到一旁休息，另名宋姓女警請石聯繫家屬來，未料石激動衝向宋還咆哮說「你什麼態度，我可以告你」，劉、宋為維持秩序先將石上銬保護管束。

但石仍不從，出腳朝劉的肚子踹了下去，還和宋發生拉扯造成對方手部挫傷，警方訊後依妨害公務罪嫌將石送辦；審理時，石坦承和女警爭執，被上銬時有抬起右腳，但堅決否認妨害公務，辯稱雙手被拉住，不知道腳有踢到劉，是因為重心不穩才抬腳。

石還說，警員朝她噴辣椒水，眼睛根本看不到，所以一直在掙扎，沒有要妨害宋執行公務的意思，表示自己情緒控管不當，但警員態度也不好，她也是受委屈、希望警方替她討公道。

劉員證稱，當時要將石女管束銬在牆後，對方就坐著踹向她肚子，且所內監視器畫面也拍下石的動作；宋則說，有看到石出腳往劉的方向踹，但沒看到踹到哪；法院勘驗相關筆錄，認定石已無法完全理解警方話語，且情緒相當激動，不斷掙扎試圖逃脫。

法院認為，石既自認無被保護管束原因，卻遭數名警員包圍、雙手反銬，情緒難免激動，身體扭曲掙扎亦屬常情，雖有抬腳往劉員方向踹，但劉並未紅腫或受傷也立即被抓住石的腳，可見石力道不重；因此，石有無主動、積極朝劉施暴仍有疑義，也不能排除石是下意識雙腳蹬踹企圖掙脫反應。

此外，石當時雙手已被抓住，人身自由已遭約束，石因不滿警員管束產生反抗、掙扎，從她大吼「放開我」、「放開」，而沒有辱罵、攻擊警員的言語，堪認其抬起右腳「應非刻意攻擊行為」，加上舉動時間短，劉員也未受傷，證明石並非有目的性朝警員攻擊。

判決指出，石女不斷以言語激怒警方，導致衝突加劇衍生紛爭，其所為不當應予譴責，但基於刑法謙抑思想及綜合考量等，判處石無罪。

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