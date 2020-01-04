惡男過去家暴妻兒還抱瓦斯揚言一起死 年老索討扶養費

劉男長期對妻子、小孩家暴，後來人間蒸發30年才出現，突然向他們索討扶養費，劉妻向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage 分享 facebook

劉姓男子長期家暴，曾抱瓦斯揚言全家一起死、開車載老婆小孩撞電線桿，後來人間蒸發30年，最近突然向許姓妻子、4名子女索討扶養費；許婦坦言心中痛楚難以言喻，向法院訴請離婚，2人兒子也說，年幼常目睹爸爸打媽媽，還要叫醒弟妹一起救母親，法院審理後判准劉、許離婚，可上訴。

許女主張，和劉結婚超過40年，但婚後沒多久先生就沈迷酒店、賭博，常對她和子女施暴，曾引爆瓦斯桶、開車衝撞，動輒以言語恐嚇辱罵，1985年起就經常性不回家，拒付生活費，甚至寄存證信函逼他們母子搬家，之後家中就遭人入侵衣物還被丟在路邊，嚇得只好帶小孩回娘家住。

許指出，先生後來行蹤不明，時隔30多後，直到去年突然收到他的消息，但不是關心問候，竟是自於法院，因劉要求她和4名小孩支付扶養費及開庭通知，內心震驚又悲哀，痛楚難以言喻。

許表示，劉自1985年起在子女年幼離家，靠她含辛茹苦扶養小孩，淪為低收入戶還被趕出家門，先生毫無聞問，拋家棄子人間蒸發超過30年，雖早有離婚念頭，但當年民風保守，為了小孩和家庭完整一再委屈忍耐，但至今已不想和他有任何牽連，請求法院判准離婚。

劉男經通知未到庭，也沒提出書狀陳述意見；許的兒子證稱，小時候在外公家長大，爸爸對他不是打就是罵，小學三、四年級時，還常常半夜要把弟妹搖醒一起去救媽媽，因為母親在前廳被父親打，他們都很害怕。

兒子回憶，父親還曾開貨車叫全家人上去說要一起死，有開車撞破門、載全家去撞電線桿，甚至還搬瓦斯桶拿打火機說要同歸於盡；女兒也說，小時候半夜常沒來由被父親叫醒罰跪，對方還拿塑膠水管打罵，妹妹甚至還遭打暈過。

她還說，有次主臥室、前門都被釘子封死，媽媽被爸爸押進房間，她不敢跟進去看，鄰居聽到聲音才報警；另2名弟妹也說，看過爸爸一手拉著媽媽，一手抱瓦斯桶拿打火機大喊「大家一起死」。

法院審酌，劉男離家未和妻子聯繫至少28年，為了向老婆、小孩聲請給付扶養費才出現，加上許和4名小孩指證歷歷，可見他家暴情形明確，判准2人離婚。

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