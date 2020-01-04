立委候選人蕭景田競選布條遭破壞 警逮田中鎮70歲翁

彰化縣第四選區立委候選人蕭景田布條疑似遭人蓄意破壞，競選總部報警，警方循線發現一名70歲蕭姓男子昨天一早在田中鎮沿路扯掉綁在路邊的選舉橫布條，他到案說明指稱因布條影響交通視線才會動手，警方依毀損候選人競選旗幟，涉嫌公職人員選舉罷免法及刑法毀損罪嫌報請彰化地檢署偵辦。

彰化縣立委選舉第四選區選情激烈，有民眾昨天上午7點多在田中鎮發現蕭姓男子騎乘機車從田中鎮和平路、鴻門圳、山腳路至社頭鄉山腳路、北源巷，騎機車沿路徒手破壞毀損綁在路口橫布條共8面，且男子僅破壞單一候選人蕭景田的競選布條，民眾覺得可疑趕緊報警。

警方閱監視器，比對過慮可疑人，以車追人鎖定蕭姓男子，蕭男說，這幾面選舉橫布條綁在路口影響來往交通視線，才會徒手扯下布條棄置路旁，老翁仍被依法送辦，警方呼籲選民秉持理性看待日趨激烈的選戰，千萬不要破壞任何競選旗幟，以免吃上官司。

蕭景田競選總部指出，不只田中地區，近期也發現其他鄉鎮自家遭破壞的旗幟有上百面，懷疑是有心人所為，工作人員懸掛布條時都緊貼路旁圍牆或圍籬，並無影響視線之虞，布條上包括空汙、網軍、養肥貓、斷交、鎖國、爭權奪利等內容，都是民眾對民進黨的不滿與質疑，並非攻擊。