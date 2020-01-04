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行人違規未走斑馬線被撞 受傷騎士求償勝訴

2020-01-04 13:47中央社 台北4日電

王姓民眾過馬路未走斑馬線，導致林姓騎士閃避不及發生碰撞受傷。騎士提起求償訴訟，士林地院認為，王姓民眾違規穿越馬路應負7成責任，日前判決賠償騎士1萬餘元，仍可上訴。

士林地方法院判決書指出，林姓騎士民國107年8月間騎機車行經台北市星雲街與康寧路1段106巷口，恰巧遇到王姓民眾沒有依規定走斑馬線，直接橫越馬路，導致與林姓騎士發生碰撞，造成騎士受傷。

王姓民眾抗辯，如果林姓騎士有注意車前狀況、禮讓行人，就不會發生車禍，所以沒有走斑馬線，與發生車禍沒有相當因果關係。

法官認為，斑馬線具有路權劃分作用，能促使駕駛人行經時注意禮讓路人，但車禍發生時，王姓民眾不走斑馬線，不能說與車禍發生沒有相當因果關係，否則將導致路權劃分喪失作用，危害整體交通安全。

另外，肇事責任經台北市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認為林姓騎士未注意車前狀況為肇事次因，王姓民眾違規穿越道路為主因。法官衡酌全案情況及行人行走斑馬線的重要性後，認為王姓民眾應負7成過失責任。

判決書並指出，精神慰撫金主要是考慮林姓騎士受傷對精神造成的痛苦，而騎士提供受傷後的就醫單據本來就少，車禍後不久回復正常生活也合於情理，因此，衡酌騎士傷勢為左膝鈍挫傷、經一次急診治療，慰撫金應酌定為新台幣6000元，判決王姓民眾連同騎士機車維修費用、醫藥費、慰撫金，應賠償共1萬1564元。

車禍路權

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