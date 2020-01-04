影／男工作不順燒競選旗幟發洩 警依公共危險罪嫌送辦

民進黨總統候選人蔡英文、立委候選人林俊憲兩人設在台南水萍塭公園內聯合競選旗幟，前天深夜傳出遭燒燬破壞，台南市警六分局成立專案小組調查，昨晚循線在金華、永華路口發現嫌犯行蹤，逮捕歸案。51歲劉姓男子無特定政黨傾向，稱工作不順酒喝太多，返家途中臨時起義，隨手拿起打火機點燃公園邊的競選旗幟發洩，警方依公共危險罪中放火燒燬住宅等以外之物罪嫌送辦。

劉姓男子是名粗工，平日依工作要求打石或搬運工，無特定政黨傾向。他落網後坦承犯案，表示因酒喝太多，工作不順，不滿其工作環境，他在步行返回住處時，隨手拿起打火機點燃公園邊的競選旗幟發洩。他得知事情鬧大了，對其所為感到非常抱歉。

警六分局於1月2日深夜接獲110轉報，有人在南區水萍塭公園燒競選旗幟，立即趕赴現場發現立委林俊憲、總統蔡英文聯合競選旗幟1面遭燒毀，分局長陳建民也親自到場勘查，並成立專案小組，深入採證、調閱相關監視錄影畫面，積極偵辦。

專案小組調查，嫌犯隱身光線陰暗公園步道旁，下手點燃旗幟1面後立即逃逸，經研判犯嫌可能來去路線，釐清案發熱區，過濾48支監視器、20輛多部行經車輛行車記錄器影像，反覆比對。同時，派員到案發地點周邊訪查商家、行人，終獲嫌犯輪廓及可能去向。