尾牙酒駕高峰期到 基警大數據找熱點時間、路段大攔查

年關將屆，尾牙酒駕高峰期到來，基隆市警局第三分局特別因地制宜，運用大數據概念，統計轄內近3年酒後駕車肇事及酒後駕車違規資料，分析出酒駕熱時熱點，以暖暖區源遠路及七堵區明德一、二路最多，時段多集中在下午4時到凌晨2時，近日不定期展開大執法，希望減少酒駕案件發生，也提醒民眾不要心存僥倖。

警方說，每年12月至隔年1月間為酒駕肇事死亡人數的高峰期，因天氣逐漸轉涼，時值補冬時節、尾牙及春節連續假期，飲宴機會增加，酒後駕車或肇事情形也會升高。民眾於冬令時節喜愛吃薑母鴨、麻油雞進補，以為沒有喝酒沒關係，但含酒精的湯頭也會讓酒測值超標，不可不慎。另外，提醒民眾晚上聚餐如有飲用酒精濃度較高的酒類，隔天早上仍應避免駕車，以免體內尚有未代謝完成之酒精影響行車安全。

基隆市去年酒駕肇事案件共70餘件，雖無人員死亡，但也造成57人受傷，其中20件發生在上午6到12時，約有3成酒駕肇事案件發生在上午時段。為積極防制酒駕肇事案件發生，警察局除要求各單位加強勤務作為外，針對轄內各餐飲、娛樂場所周邊實施機動巡邏及定點攔查取締工作；

第三分局因和新北市相鄰，特別因地制宜，運用大數據概念，統計轄內近3年酒後駕車肇事及酒後駕車違規資料，分析出酒駕熱時熱點，其中以暖暖區源遠路及七堵區明德一、二路最多，時段多集中在下午4時到凌晨2時，其次是上午6到8時，警方會加強在這些時段不定期執法攔查。

警方提醒表示，酒駕重罰，不要和荷包過不去，去年7月1日起再度修法提高酒駕罰則，5年內機、汽車再次酒駕，將可罰到9、12萬元；3次以上酒駕，每次罰鍰將累加9萬元。酒駕拒測罰款首次18萬元，以累進方式計算，每次再加罰18萬元，若肇事致人重傷或死亡，得強制沒入車輛。