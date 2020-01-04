「性侵小女生」臉書放假消息 女子真挨告

相關新聞
保全員泡夜店撿屍酒醉女 60萬元和解獲緩刑2020-01-04 07:59
看電視轉台小糾紛 弟弟竟拿木椅活活打死哥哥2020-01-04 09:27
藉口倒垃圾「邀女下屬共搭貨梯」色主管熊抱襲胸10多秒2020-01-04 07:54
尾牙酒駕高峰期到 基警大數據找熱點時間、路段大攔查2020-01-04 10:36
賭博網站非公共場所 警抓6男女網路簽賭判無罪2020-01-04 10:20
移工殺狗吃下肚 代價至少20萬2020-01-03 23:59
撞死興大生肇逃 毒駕男再吃官司2020-01-03 23:47
彰化查獲5件選舉賭盤 單注達200萬元2020-01-03 23:11
澄清稿成爭議訊息？刑事局挨告：尊重但勿斷章取義2020-01-03 23:05
建商與售屋小姐近水樓台產女 氣炸董娘求償300萬2020-01-03 21:44
爸爸趕兒子出家聲請死亡獲准 8年後養母作證死而復生2020-01-03 19:39
欠稅11萬 台南小東路旁1樓金店面八折法拍2020-01-03 18:14
台中小六生控師罵全班「畜生、廢物」 家長怒提告2020-01-03 17:02
女子南港車站落軌遭撞亡 站務佐理「全然不知」被起訴2020-01-03 16:51
開車撞死闖紅燈過馬路兄妹 九旬老翁判刑6月2020-01-03 16:46
「今天有魚吃嗎？」 彰警查獲選舉賭盤一注高達200萬2020-01-03 16:45
新北立委候選人提供免費按摩 涉賄選6萬交保2020-01-03 15:28
涉綁「要命小方」兒子的賴嘉韡 毒駕撞死大學生被起訴2020-01-03 14:19
富南斯涉吸金30億 夏于喬父等16人遭訴2020-01-03 14:12
殺狗吃狗肉罰金最低20萬起跳 4名越南移工慘了2020-01-03 13:33
勞動事件法上路：調解程序的四種可能結果2020-01-03 11:45
涉綁「要命小方」兒子的賴嘉韡 毒駕撞死大學生被起訴2020-01-03 10:58
富南斯違法吸金30億 藝人夏于喬父夏世紘遭起訴2020-01-03 10:38
3男預謀搶錢不夠花一直搶 犯2案只得手1400元被逮2020-01-03 10:20
當兒面羞辱媽媽遭打斷腳 連法官也稱他「白目討打」2020-01-03 10:10
情侶找按摩師玩3P 按摩師「做太久」遭醋男割肌腱2020-01-03 06:40
對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴2019-12-30 12:39
小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡2019-12-27 12:09
移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑2019-12-25 11:42
三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚2019-12-18 13:24
擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」2019-12-18 13:11
張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保2019-12-17 21:31
丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈2019-12-17 14:32
張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」2019-12-13 19:05
被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑2019-12-09 18:14
畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影2019-12-09 15:03
胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜2019-12-06 13:58
熱門文章
影／拖板車與貨車發生車禍翻覆 一男一女無生命跡象送醫2020-01-03 14:51
新年才3天車禍奪4死9傷 台中警明起三天交通大執法2020-01-03 19:31
影／台中聯結車失速撞車釀兩死一傷 尖叫驚悚畫面曝光2020-01-03 17:31
獨／台中奪命聯結車撞擊中生還 江女紅眼眶：上帝保佑2020-01-03 17:56
撞死兩人的BMW 原來是台中前議長夫人使用的租賃車2020-01-03 16:19
抓到了！金門副縣長辦公室遭竊 警方火速宣布破案2020-01-03 12:26
高雄午夜槍響！擴大臨檢警車無預警遭衝撞 警開22槍2020-01-04 08:47
影／聯結車連續下坡撞兩死一傷 駕駛僅輕傷無酒駕2020-01-03 18:43
BMW逆向撞機車釀2死 死者母哽咽：只想把孩子帶回去2020-01-03 16:20
逆倫！深夜持刀刺殺熟睡父 29歲女還對母謊稱他自殺2020-01-03 14:55
台中小六生控師罵全班「畜生、廢物」 家長怒提告2020-01-03 17:02
建商與售屋小姐近水樓台產女 氣炸董娘求償300萬2020-01-03 21:44
火燒船！漁船捕鰻苗突失火 2人獲救2020-01-03 13:26
又是「機老酒」！彰化縣去年車禍死亡121人創3年新高2020-01-03 12:04
澄清稿成爭議訊息？刑事局挨告：尊重但勿斷章取義2020-01-03 23:05
郵輪行程傳紛爭 高雄港80多名旅客一度霸船3小時2020-01-03 11:31
她出門購物懶得帶錢包 拿了一張卡結帳時糗大2020-01-03 13:51
網購商品包裝「透明」她給負評 賣家1顆星回嗆引眾怒2020-01-03 19:51
蔡易餘遭竄改的配偶欄 兇手竟是碩士生出於好玩惡作劇2020-01-03 19:29
中市BMW試車釀2死事故 車輛原是前議長夫人租賃2020-01-04 03:56
聯結車連闖紅燈撞2車奪2命 駕駛依過失致死罪偵辦2020-01-04 00:19
殺狗吃狗肉罰金最低20萬起跳 4名越南移工慘了2020-01-03 13:33
不爽「被分手」…人妻想斬外遇情 小王握裸照威脅公開2020-01-03 11:43
尾牙抽中電視想換遭拒 奧客提「超狂要求」業者氣炸2020-01-03 16:23
行駛中大貨車竟起火燃燒 15分滅火難救滿車貨物2020-01-03 11:44
中市聯結車撞貨車釀2死 駕駛過失致死罪偵辦2020-01-03 23:36
民眾遭詐上百萬 金門警與行員合作成功攔阻2020-01-03 12:57
保全員泡夜店撿屍酒醉女 60萬元和解獲緩刑2020-01-04 07:59
亞洲餐旅校園雜物冒煙 疏散學生滅火2020-01-03 11:58
不被喜歡...男大生握裸照勒索男同學「性服務」2020-01-03 19:34
救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...2020-01-04 10:00
情侶找按摩師玩3P 按摩師遭醋男割肌腱2020-01-03 14:16
看電視轉台小糾紛 弟弟竟拿木椅活活打死哥哥2020-01-04 09:27
色男拉女進公廁襲胸 她尖叫喊「不要」仍遭猥褻2020-01-03 15:44
藉口倒垃圾「邀女下屬共搭貨梯」色主管熊抱襲胸10多秒2020-01-04 07:54
熊貓外送員很多還徵人？ 同業曝原因「系統問題」2020-01-03 17:28
否認性侵反掰女同學IG秀身材 法官：人總隱藏陰暗面2020-01-03 16:40
欠稅11萬 台南小東路旁1樓金店面八折法拍2020-01-03 18:14
爸爸趕兒子出家聲請死亡獲准 8年後養母作證死而復生2020-01-03 19:39
女子南港車站落軌遭撞亡 站務佐理「全然不知」被起訴2020-01-03 16:51
留言