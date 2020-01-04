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「性侵小女生」臉書放假消息 女子真挨告

2020-01-04 10:34聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓女子前年在臉書社團多次發文，指丁姓男子亂搞男女關係，還說丁男有精神問題，涉惡意毀謗挨告，新北地院日前依誹謗罪判吳女拘役30天，得易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，29歲吳姓女子因與丁男有糾葛，自前年11月16日至去年1月20日止，連續多次以個人名義在臉書社團上發文惡意中傷丁男，「精神有問題」、「喜歡性騷擾小妹妹，性侵小妹妹你最行」、「喜歡把女生想法拿去思考，再性侵下一個女生」、「精神異常，家暴殺掉媽媽」。

丁男獲悉後怒對吳女提告妨害名譽，吳女到案後深表悔意，除當面致歉，也將臉書留言文章也全數刪除。新北地院考量吳女到案後坦認犯行，依誹謗罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元，仍可上訴。

新北市吳姓女子前年在臉書社團多次發文，指責丁姓男子亂搞男女關係，還說丁男有精神問...
新北市吳姓女子前年在臉書社團多次發文，指責丁姓男子亂搞男女關係，還說丁男有精神問題，涉惡意毀謗挨告，新北地院日前依誹謗罪判處拘役30天。示意圖／Ingimage
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性侵妨害名譽

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