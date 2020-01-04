「性侵小女生」臉書放假消息 女子真挨告

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新北市吳姓女子前年在臉書社團多次發文，指丁姓男子亂搞男女關係，還說丁男有精神問題，涉惡意毀謗挨告，新北地院日前依誹謗罪判吳女拘役30天，得易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，29歲吳姓女子因與丁男有糾葛，自前年11月16日至去年1月20日止，連續多次以個人名義在臉書社團上發文惡意中傷丁男，「精神有問題」、「喜歡性騷擾小妹妹，性侵小妹妹你最行」、「喜歡把女生想法拿去思考，再性侵下一個女生」、「精神異常，家暴殺掉媽媽」。