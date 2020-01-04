賭博網站非公共場所 警抓6男女網路簽賭判無罪

莊姓及蔡姓男子前年8月間透過網路，由4名男女提供兩賭博網站的帳號及密碼，以職業棒球等運動競賽為標的，與經營賭博網站的組頭對賭，莊等人被台南警方盯上，在住處起出電腦主機、螢幕、監視器及帳冊等，檢方分別依賭博及幫助賭博罪嫌起訴，台南地院認行為過程並非公共場所或公眾得出入場所的狀態，與賭博罪要件不合，判6男女無罪，可上訴。

台南地院指出，依檢察官所舉證據，僅足以證明4名男女確有提供賭博網站帳號、密碼，供莊、蔡以電腦連結網路，登入賭博網站簽注賭博，仍不足證明莊、蔡有在「公共場所或公眾得出入場所」賭博財物的犯行。依「無罪推定」及「罪證有疑，利於被告」等證據法則，諭知莊等6男女無罪。

檢警調查，有4名男女分別提供兩賭博網站的帳號與密碼，給莊、蔡兩人，自2017年4月起至隔年8月28日止，在台南居住所透過電腦連結網路，進入賭博網站，與組頭對賭，以職業棒球等運動競賽為標的，依網站開出的賠率、玩法及當日場次比賽結果簽注，且在居住所起出電腦主機、螢幕、監視器及帳冊等。

莊等6男女均坦認在賭博網站簽注。然而，莊、蔡利用網路登入賭博網站簽注行為，是否屬於刑法中賭博罪所規範而欲處罰行為？法官則有不同見解。

判決指出，立法者考量賭博犯罪若在公共場合或公眾得以出入的場所進行，民眾可輕易見聞，恐造成群眾仿效跟進而參與賭博，終至群眾均心存僥倖、圖不勞而獲，因而敗壞風氣。若賭博活動及內容具有一定封閉性，僅為對向參與賭博的人私下聯繫，一般民眾單憑外觀無法知悉其對賭，並非不特定多數人得以共見共聞，尚不具備敗壞社會善良風氣的危害性，即非公然賭博罪欲處罰的範疇。