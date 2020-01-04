看電視轉台小糾紛 弟弟竟拿木椅活活打死哥哥

桃園莊姓男子和大他9歲的哥哥僅因為看電視問題起口角，他不滿哥哥持美工刀作勢攻擊，涉嫌拿木椅攻擊，還撿起斷裂的木條朝哥哥頭部猛打，將被害人打到頭顱骨折、腦出血，搶救3天後不治。莊坦承犯行，事發後也主動報警符合自首，檢方依家暴重傷害致死罪嫌起訴他，建請法院依法減刑。

檢警調查，莊男（46歲）和哥哥（55歲）去年7日27晚上5點多，一起在家喝酒看電視，卻因為切換頻道意見不同，雙方大吵了一架，情緒激動下哥哥隨手拿起1把美工刀，朝弟弟揮舞並作勢攻擊。

莊不甘示弱，也拿起一旁的木椅往哥哥的頭猛砸，打到椅子支離破碎，還拿起斷裂的木條繼續痛毆哥哥的頭5下，對方被打趴在地失去意識，莊這才驚覺下手過重，主動打電話叫救護車同時向警方自首坦承。

哥哥雖緊急送醫搶救，因頭部外傷併顱骨骨折、顱內出血，引發敗血性休克併多重性器官衰竭，住院3天仍宣告不治；檢方偵訊時，莊均坦承犯行，表示當天有喝酒，加上和哥哥因看電視問題才起糾紛，失控拿椅子往對方頭猛砸。

莊年邁母親也證稱，2個兒子酒後大打出手；法醫解剖鑑定指出，死者因遭莊男持木條痛毆頭部，導致顱內出血致腦損傷，併發腸壞死出血、敗血性休克及多重器官衰竭死亡。