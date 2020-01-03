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澄清稿成爭議訊息？刑事局挨告：尊重但勿斷章取義

2020-01-03 23:05聯合報 記者李隆揆／即時報導

刑事局昨天指出，一名婦人在臉書上發文，稱中選會使用油性印泥易造成韓國瑜廢票，並捏造中選會今年改規則，將票所人員「換成綠的」，經中選會具文告後，警方依法偵辦；對此，婦人女兒今晚7時許由台北市議員羅智強等人陪同下，向警方提告警政署，及剛請辭蔡英文競選辦公室發言人職務的立委林靜儀

據了解，日前該婦人在臉書上發文，稱今年總統大選投票，中選會使用油性印泥，不容易乾，蓋完選票折疊時會染到旁邊，「開票時只要是韓國瑜就是廢票，蔡x文就是有效票，如此作弊太無恥」，民眾投票時要注意，要將印泥稍微吹乾再折疊，並留言附註「帶張衛生紙按壓完再投」。

刑事局近日因偵辦網路爭議訊息，被指辦案「辦藍不辦綠」，昨天舉行記者會對外澄清，其中也包含婦人發文案；刑事局發布的澄清稿中提到，該案是中選會認為，臉書網友稱中選會使用油性印泥造成韓國瑜選票容易變成廢票，「及捏造中選會今年改規則，全換成綠的票所人員等不實流言」，足以影響公共安寧，故正式具文向刑事局告發，警方依法辦理。

對此，該名婦人的女兒李姓女子今天晚上7時許，在市議員羅智強、王鴻薇及律師陪同下前往文山第二分局興隆派出所告發；李女說，她母親只有在臉書提及「油性印泥」一事，已刪文道歉並被法辦了，但絕無提到「更換票所人員」，在媒體報導後母親害怕到全身發抖，李女原本想提告媒體，但卻發現消息來源、散佈謠言的就是警方。

李女一度情緒激動發抖，並提到甫因接受外媒訪問時稱「主張統一恐構成叛國」請辭蔡英文競選辦公室發言人職務的立委林靜儀。李說，「林靜儀這樣算不算散播謠言？」「她事後提出許多前提來圓謊，社會大眾會不會像原諒林靜儀那樣原諒我媽媽？」

刑事局警方則回應，昨天澄清稿所述內容，是指出中選會具文告發時所提供的「現象」，中選會以此為依據提出告發，請警方介入處理；刑事局對外說明此案旨在澄清全案依法辦理，並無辦藍不辦綠情事，婦人是否涉案仍須視後續偵辦結果而定，民眾不該斷章取義，提告是人民權利，刑事局會尊重。受理報案的文山第二分局興隆派出所警方則表示，民眾報案受理完成後將依法辦理。

一名婦人在臉書上發文，稱中選會使用油性印泥易造成韓國瑜廢票。記者李隆揆／翻攝
一名婦人在臉書上發文，稱中選會使用油性印泥易造成韓國瑜廢票。記者李隆揆／翻攝
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該名婦人的女兒李姓女子今天晚上7時許，在市議員羅智強、王鴻薇及律師陪同下前往文山...
該名婦人的女兒李姓女子今天晚上7時許，在市議員羅智強、王鴻薇及律師陪同下前往文山第二分局興隆派出所告發。記者李隆揆／攝影
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中選會韓國瑜林靜儀

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