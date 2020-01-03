建商與售屋小姐近水樓台產女 氣炸董娘求償300萬

林姓建商與從事房屋代售的小紫（化名），多次在摩鐵嘿咻，產下一女，經林的妻子小玉（化名）提告，台中地院依妨害家庭罪將林男及小紫各判刑5月，得易科罰金，小玉請求損害賠償，要求兩人連帶賠償300萬元，法官斟酌雙方的身分地位及經濟能力，判決林及小紫連帶賠償小玉60萬元。

小玉控告稱，林男與她已結婚6年，而小紫明知林男是有配偶的人，仍於2014年元月至3、4月間，在台中市區的摩鐵與他發生多次性關係，並於2014年11月間產下一女。至2018年12月間，小紫因與林男就感情問題發生爭執，持水果刀刺殺林男，林男因此送醫救治，小玉始知此事，控告兩人妨害家庭罪，林及小紫都認罪，各被判刑5月。

小玉表示，林男與小紫共同侵害她的配偶權，其中小紫於2017年間多次以行動電話騷擾她及她的家人，在林男對小紫提出殺人未遂告訴後，她對林男及小紫提出妨害家庭告訴後，小紫近期又於去年6月初連續撥打電話騷擾她，致使她及她的兒子備感恐懼不安，因此對兩人請求損害賠償，要求兩人連帶賠償300萬元。

林姓建商及小紫坦承兩人有發生性行為，但認為小玉請求慰撫金新台幣300萬元金額過高，請法官駁回小玉之訴及假執行的聲請。