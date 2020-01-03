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街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

不被喜歡...男大生握裸照勒索男同學「性服務」

2020-01-03 19:34聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

南部19歲黃姓男大生心儀班上一名男同學，「但他不喜歡我」，於是假扮成女網友與該名男同學互動，藉機取得對方裸照，之後再以不雅照脅迫對方到他租屋處提供「性服務」，甚至趁機偷走對方內褲；男同學妥協多次後決定「說不」，黃卻又在校內散播猥褻照。高雄高分院二審維持強制性交、強制猥褻各19罪，判應執行4年2月，偷竊、散布猥褻影像部分，改判拘役120日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，黃4年前假扮女網友與心儀的男同學透過網路交友互動，藉機取得對方裸照，接著，黃仗著手中握有對方私密照，脅迫男同學到自己租屋處提供性服務；男同學擔心裸照流出，迫不得已前往，被要脅口交、愛撫。黃食髓知味，要求男同學「一周來一次」，5個月內強制性交、強制猥褻各19次得逞。黃甚至還陸續趁機摸走男同學2件內褲、1隻鞋子。

男同學受不了一再被要脅，決定斷然拒絕再提供性服務，卻讓黃轉怒，一氣之下先將裸照印出來，接著洗了146張男同學私密處照片，將不雅照散置在教室內、男同學住處門前，供來往人群撿拾觀看。直到學校老師在教室門口發現猥褻照，發現照片中的人是班上男學生，趕緊陪同受害男學生報警處理。

黃經警方通知後到案說明，主動交出犯案筆電、隨身碟，警方也扣獲相關不雅照。黃在警詢時自曝對班上某男同學有好感，「是我喜歡的類型」，但兩人在班上很少互動，「我喜歡他，但他不喜歡我」，一時衝動之下，只好用這種方式跟心儀的對象相處。

檢、審認定黃犯強制性交罪共19罪、強制猥褻罪共19罪，1罪各判刑3年2月、8月；但屏東地院考量黃案發時年僅19歲，且經醫院精神鑑定，患有合困擾情緒及干擾行為的適應障礙症，再加上他坦承犯行、與被害人和解、獲原諒，被害人也表示不願追究，若單純累加刑期，顯然違反罪則相當原則，判應執行有期徒刑4年2月。

至於黃犯竊盜罪共3罪、散布猥褻影像罪1罪部分，屏東地院一審，竊盜罪各罪判處有期徒刑3月，散布猥褻影像罪判刑6月。

黃不服上訴，高雄高分院二審，強制性交罪、強制猥褻罪各19罪部分維持原判決；但竊盜罪、散布猥褻影像罪部分，二審合議庭認為量刑偏重，改判拘役120日，得易科罰金12萬元，仍可上訴。

南部19歲黃姓男大生心儀班上1名男同學，卻因不知如何與對方相處，反而設局取得男同...
南部19歲黃姓男大生心儀班上1名男同學，卻因不知如何與對方相處，反而設局取得男同學裸照，藉機索求性服務，高雄高分院二審維持強制性交罪、強制猥褻罪各19罪，應執行有期徒刑4年2月。示意圖／ingimage
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猥褻裸照竊盜

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