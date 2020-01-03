福利品出清 好萊塢明星專業沙龍髮妝品更下殺1折

法務部行政執行署新北分署將於1月7日舉行聯合拍賣，不僅有百貨專櫃精緻糕點，更引人注目的是專業美髮沙龍品牌的商品下殺1折變賣，其中的頂級漢方洗髮精及護髮素，瓶身還有50年代橫跨藝術和音樂界的美國知名大師Sid Maurer所繪畫的女神卡卡、碧昂絲、凱蒂·佩芮、李奧納多畫像，十分有吸引力。

新北分署指出，這批髮妝產品2017年7月推出時為全球獨家、亞洲首發的限量商品，而且因為是台灣業者和Celebrity Icons 首度合作，因此不管是在產品內容的研發創新，或在包裝設計方面都相當用心，但因有效期限只剩6個月，所以特別以原價0.6折的價格變賣。

拍賣會上還會有資生堂玫瑰園的乳液、洗髮精、Korloff Private的紅鑽神話男性淡香水，及Morning Surprise的護手霜，新北分署表示這些商品有效期限大約還有1年，也以約1到2折左右的價格變賣。

此次聯合拍賣會將於1月7日10點開始，在新北分署11樓拍賣會場舉行，此次拍賣會延續熱潮，仍有百貨專櫃精緻蛋糕業者擺攤，販售法式草莓塔、義大利提拉米蘇、抹茶卷等精緻甜點，每樣商品皆以官網定價的7折出售。

同時，新北地檢署也將拍賣1輛因涉及詐欺案件遭扣押的Toyota車輛，2017年9月出廠，里程數只有5134公里。