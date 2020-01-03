蔡易餘遭竄改的配偶欄 兇手竟是碩士生出於好玩惡作劇

民進黨嘉義縣海區立委候選人蔡易餘維基百科資訊遭竄改配偶欄為楊蕙如案，相關截圖在臉書社群和LINE群組轉傳，嘉義縣警察局刑事警察大隊在受理候選人蔡易餘提告後，警方連夜比對電腦相關網站蒐證、清查、分析資料，隨即掌控26歲台南某大學碩士翁姓男子涉嫌重大。

刑事警察大隊自去年12月10日受理此案，由刑警大隊偵一隊全力投入偵辦，警方在去年12月31日執行搜索時，查扣設籍在嘉義縣鹿草鄉翁男的筆記型電腦及手機，發現翁男電腦內有瀏覽、竄改蔡易餘維基百科資訊配偶欄的網路歷程記錄。

翁男表示，自己並無特地政黨取向，純粹出於好奇、好玩，才竄改蔡易餘維基百科配偶欄，令其他網友瀏覽及轉貼，全案在翁男詢後依妨害名譽等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

蔡易餘競選總部發言人林緗亭表示，很明顯這是有心人士、有人刻意操作，故意抹黑蔡易餘，因為卡神事件後，硬要把他掛鉤在一起，感謝警方的高效率，還給蔡易餘清白，同時呼籲對手別再炒作，扭曲事實、混淆視聽。

嘉義縣警察局局長廖宗山指出，選舉將屆，為防制金錢、不法利益及網路假訊息介入選舉，警方需秉持行政中立、依法行政原則，將持續查緝現金買票、選舉賭盤、防制假訊息影響選舉公平性及結果，對於企圖影響選舉秩序的不法分子，持續強力偵辦，呼籲民眾勿以身試法。