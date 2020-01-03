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街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

欠稅11萬 台南小東路旁1樓金店面八折法拍

2020-01-03 18:14聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

家住台北市大安區葉姓婦人積欠3、4年度房屋稅及地價稅，總計11萬多元，遲未繳納，行政執行署台南分署預定下周二拍賣她位在台南市北區小東路423巷1號1樓黃金店面，面積172.5平方公尺，因為第二次拍賣，減價20%，最低拍賣價額為2571萬2000元，如投標保證金就要514萬3000元，堪稱台南分署近5年來最昂貴法拍標的物。

台南分署指出，葉婦積欠滯欠106-108年度房屋稅、105-107年度地價稅，合計11萬多元，但與她所持有價值3千多萬黃金店面，有如九牛一毛。台南分署表示，經多次催繳，葉婦也多次致電執行官，會繳清欠稅，但遲無具體行動，台南分署只能依法公告拍賣。

台南分署預定1月7日123聯合拍賣日下午3時起，在台南市中西區忠義路1段125號二樓拍賣室，舉辦法拍會，拍賣的物件分別有不動產及動產，其中，不動產的部分，就屬門牌台南市北區小東路423巷1號1樓黃金店面，最受外界關注。

台南分署說，該黃金店面面積172.5平方公尺，約52.18坪，最低拍賣價額為2571萬2000元，以總價最高者得標，請有意參與投標的民眾於1月7日下午2時30分起，將投標書及保證金封存袋，投入分署拍賣室標櫃內，下午3時準時開標。

台南分署進一步說明，該黃金店面第一次公告拍賣時底價為3214萬元，因無人應買流標，這次是第二次公告拍賣，減價20%，最低拍賣價額為2571萬2000元，保證金514萬3000元。

至於動產的部分，包括大同牌烤箱、聲寶牌涮涮鍋、三眼計時機械男錶、典藏晶鑽機械女錶等歡迎民眾競標，訂於當日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，在不動產開標結束後，接續拍賣。為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

台南市北區小東路423巷1號1樓黃金店面，因為第二次拍賣，減價20%，最低拍賣價...
台南市北區小東路423巷1號1樓黃金店面，因為第二次拍賣，減價20%，最低拍賣價額為2571萬2000元，堪稱台南分署近5年來最昂貴法拍標的物。記者邵心杰／翻攝
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