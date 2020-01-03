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新竹檢警破選舉賭盤 賭資達500萬元

2020-01-03 17:49聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

總統、立委選舉進入倒數，新竹地檢署檢察官接獲新竹縣竹北警分局情資，張姓、李姓夫妻檔疑經營六合彩與選舉賭盤，經蒐證，檢警2日持搜索票前往兩人住處，除查獲兩人經營六合彩簽賭，也涉及以本次總統、副總統選舉結果為標的，供民眾下注簽賭，且賭資達500萬元，除查扣六合彩簽單 1 批、傳真機、電腦、帳冊與手機等證物，也將兩人帶回偵辦，經訊問，目前張男以3萬元交保，後續人流金流由檢警偵辦釐清。

檢警指出，距離投票日剩8日，除持續受理民眾檢舉賄選情資，檢察官也將進駐新竹縣市警分局，積極查賄，呼籲民眾別以身試法。

檢警2日持搜索票前往兩人住處，除查獲兩人經營六合彩簽賭，也涉及以本次總統、副總統...
檢警2日持搜索票前往兩人住處，除查獲兩人經營六合彩簽賭，也涉及以本次總統、副總統選舉結果為標的，供民眾下注簽賭。圖／檢方提供
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檢警2日持搜索票前往兩人住處，除查獲兩人經營六合彩簽賭，也涉及以本次總統、副總統...
檢警2日持搜索票前往兩人住處，除查獲兩人經營六合彩簽賭，也涉及以本次總統、副總統選舉結果為標的，供民眾下注簽賭。圖／檢方提供
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新竹賄選簽賭

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