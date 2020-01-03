「今天有魚吃嗎？」 彰警查獲選舉賭盤一注高達200萬

選情緊繃，警政單位緊抓選舉賭盤，彰化縣警方近日查獲賭博案37件46人，包括其中六合彩賭博、網路運動簽賭、一般賭博、賭資達1億3175萬餘元，其中有5件選舉賭盤案依附於六合彩賭博簽賭站，還有透過LINE以「今天有魚吃嗎？」為代號簽賭，檢警調查，單筆下注金額高達200萬元，金額相當驚人。

警政署2019年12月24日至30日舉辦第5次全國掃蕩賭博專案，彰化縣警察局共查獲六合彩賭博24件26人、網路運動簽賭5件5人、一般賭博3件6人、選舉賭盤案件5件9人，當中有2件依附於六合彩賭博簽賭站，1件於查緝網路賭博時發現，其餘2件則是透過LINE及口頭方式簽賭。

彰化縣警局刑大副大隊長林世明說，5起總統大選選舉賭盤中，單筆下注金額有200萬、100萬、70萬與50萬元，甚至有一名組頭長期經營六合彩這次又有選舉賭盤被查獲，他的帳戶金流高達1億2千多萬，警方都依違反選舉罷免法移送彰化地檢署偵辦。

警方表示，近來現金買票賄選情況已減少，取而代之的是選舉賭盤，從選舉賭盤可以看出下注者的支持傾向，下注者為贏得彩金，也會鼓勵旁人投票給下注對象，增加獲勝機會，部分賭盤開出不對稱的賠率，更可能改變賭客的投票意願，再加上少數賭客下注後會瘋狂地為支持對象拉票，選舉賭盤對於影響選舉公平性。