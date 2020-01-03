親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

選舉公報出爐 竟有立委候選人政見寫「敗選感言」

巴格達戰爭舞台！美軍炸死伊朗革命衛隊「軍事總督」

殺狗吃狗內罰金最低20萬起跳 4名越南移工慘了

2020-01-03 13:33聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

越南移工甲文宏等4人，去年宰殺所飼養的1隻狗來吃，台中地院今天依違反動物保護法將甲文宏、阮文能判處拘役40日及30日，兩人各併科罰金新台幣20萬元，在逃的同夥阮光、武文傳由法院通緝中。而食用狗肉的阮文邦等12人，由台中市政府裁處罰鍰。

台中地院行政庭長林源森表示，動物保護法原規定宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，罰金法定刑原為新台幣10萬元以上100萬元以下。至2017年4月28日修正後提高罰金為新台幣20萬元以上200萬元以下。意即殺狗食用最低價是每人罰金20萬元起跳。

判決書指出，越南移工甲文宏（53歲）、阮文能（37歲）、阮光（通緝中）、武文傳（ 通緝中）均為在台中市豐原區豐原大道的豐原污水處理廠任職的越南籍移工，他們來台工作前均經仲介公司告知在台灣依法不得宰殺、 食用狗肉。

甲文宏、阮文能、阮光、武文傳與另一名不詳年籍男子，於2018年10月25日18時許，在豐原汙水處理廠宿舍員工餐廳與其他越南籍勞工聚會用餐時，竟為食用犬隻，由甲文宏先捉起他們在豐原汙水處理廠飼養的犬隻1 隻，再至宿舍後方晾衣場，由阮光、阮文能、武文傳及不詳男子抓住犬隻四肢後，甲文宏即持菜刀、噴燈及火炭灰宰殺犬隻，另由阮光、阮文能及武文傳拔除狗毛後，交由不詳人烹煮。

熟煮狗肉後，甲文宏等人，與阮文邦、程公墻、黃文面、阮文丑、阮文南、斐文忠、高亮、阮文成、阮德海、趙光鄧、阮庭詩、范光欣等人共同食用（阮文邦等12人食用狗肉違反動物保護法規定部分，另由中市政府警察局豐原分局函請主管機關台中市政府裁處罰鍰）。警方接獲民眾報警後，同日晚間會同中市政府動物保護防疫處人員，前往豐原汙水處理廠查獲，查扣狗頭、腳掌、生肉、菜刀、噴燈等物。

法官審酌甲文宏、阮文能為滿足口腹之慾，不知尊重生命及我國不得宰殺犬隻食用禁令，任意將所飼養之犬隻宰殺後分切食用，殘忍剝奪犬隻生命，但考量2人犯後坦承認錯的態度，判處拘役40日、30日，可易科罰金，並各併科罰金新台幣20萬元。在逃的阮光、武文傳由法院通緝中。

越南移工甲文宏等4人，去年宰殺所飼養的1隻狗供食用，台中地院今天依違反動物保護法...
越南移工甲文宏等4人，去年宰殺所飼養的1隻狗供食用，台中地院今天依違反動物保護法將甲文宏、阮文能判處拘役40日及30日，兩人各併科罰金新台幣20萬元，在逃的同夥阮光、武文傳由法院通緝中。圖／本報資料照
分享

通緝越南台中市

延伸閱讀

搶救石虎民眾熱心通報 到場發現是……「拖鞋」

瑞芳小黑犬受困3層樓深大排 民眾獸醫合力救援...

葫蘆墩文化中心和臉書豐原好康聯盟 將辦跳蚤市...

中市豐原安康段二期社宅動土 預計112年底完...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

勞動事件法上路：調解程序的四種可能結果

2020-01-03 11:45

富南斯違法吸金30億 藝人夏于喬父夏世紘遭起訴

2020-01-03 10:38

涉綁「要命小方」兒子的賴嘉韡 毒駕撞死大學生被起訴

2020-01-03 10:58

3男預謀搶錢不夠花一直搶 犯2案只得手1400元被逮

2020-01-03 10:20

當兒面羞辱媽媽遭打斷腳 連法官也稱他「白目討打」

2020-01-03 10:10

情侶找按摩師玩3P 按摩師「做太久」遭醋男割肌腱

2020-01-03 06:40

茶行吸血高利貸 逼到她走上絕路

2020-01-03 00:31

孫道存求自由 「女兒女婿可為我償還」

2020-01-03 00:31

20歲媽和男性友人下手？ 10月男嬰疑遭虐死

2020-01-03 00:31

男子與人興訟心生不滿嗆聲11字 代價5萬8千元

2020-01-02 19:52

北院判決撤銷對中天原處分 NCC將提上訴

2020-01-02 19:29

影／遭陳亭妃指控端不出牛肉來 童小芸反擊提告

2020-01-02 16:59

快6年了 太陽花攻行政院再開庭：警受傷不等於學生打的

2020-01-02 16:52

開直播罵網紅「百人斬」 亞洲統神哥哥栽了

2020-01-02 15:56

主持「娛百」入圍金曲獎男團解散 3團員要賠公司240萬

2020-01-02 15:39

2020首場聯合拍賣 台北分署賣7.88克拉藍鑽

2020-01-02 15:38

后豐大橋命案再審判無罪 檢方：盼家屬速遞聲請上訴狀

2020-01-02 14:51

臉書說蔡英文帶貓看診百人陪同 女遭法辦法院裁定不罰

2020-01-02 14:30

女輕生獲救 遺書曝茶行放高利貸、警拘提6嫌

2020-01-02 13:51

男疑尋求女友復合不成 深夜大樓縱火被逮

2020-01-02 13:24

2020新年第一告 張嘉郡今控告蘇治芬

2020-01-02 13:21

維護避難弱勢族群通行安全 海山警加強違停取締

2020-01-02 13:11

2020大選全國第一件賄選案 台南地檢署起訴2嫌

2020-01-02 12:58

孫道存求法官撤銷羈押：我欠的女兒、女婿可為我償還

2020-01-02 12:37

影／打假淪政治打手？刑事局5天急發三澄清

2020-01-02 12:02

林國春秘書LINE傳抹黑影片 張宏陸將到新北檢提告

2020-01-02 11:54

勞動司法元年！台北地院設專庭選調解委員因應新制上路

2020-01-02 11:34

淨化選前治安 新北警總動員全市同步掃蕩賭博

2020-01-02 11:06

影／賊「釣」6間宮廟香油錢 落網：跟土地公有淵源

2020-01-02 11:05

搶酒店小姐經紀約 黑幫扔信號彈撒冥紙縱火遭逮

2020-01-02 11:02

影／「不理我兩桶汽油叫妳起床」魯男被甩縱火被逮

2020-01-02 10:51

警民勾結扮黃牛詐建商 3人均涉詐欺罪遭起訴

2020-01-02 10:25

蘆洲土地糾紛 3男帶刀棍推擠七旬翁被送辦

2020-01-02 10:25

貼文「民進黨用NCC控制媒體」被法辦 法院裁定不罰

2020-01-02 10:05

廁所撒泡尿竟丟掉一條命 他在女友面前遭圍毆重傷死

2020-01-02 09:27

台南安平舞廳傳槍響1人腹部中彈 警方迅速逮捕凶嫌

2020-01-02 09:00

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42
看更多

熱門文章

情侶找按摩師玩3P 按摩師「做太久」遭醋男割肌腱

2020-01-03 06:40

BMW新車試駕 逆向對撞機車闖禍致2死

2020-01-02 22:28

抓四肢拔河當玩具狠甩 生母和男性友人疑虐死10月嬰

2020-01-02 15:39

70歲老翁陳屍臥床 忠犬護主不離不棄

2020-01-02 16:18

美艷模特兒遭攝影師下藥 千鈞一髮驚醒躲過色劫

2020-01-03 07:50

開直播罵網紅「百人斬」 亞洲統神哥哥栽了

2020-01-02 15:56

性侵累犯在麵食摻FM2 女保險員險失身

2020-01-02 21:47

影／好痛！想超車卻撞上瑪莎拉蒂 他這個年難過了

2020-01-03 10:20

35歲兒持利剪弒母續押 217處穿刺傷殘忍手段曝光

2020-01-02 19:40

「月入20萬」的醫生或房東哪個好？ 網友一面倒

2020-01-02 18:03

美女醫與隆鼻達人通姦19次 墮胎還纏「生回來」判賠

2020-01-02 13:59

3人不消費霸佔12位 詢問是否可以讓位還嗆人

2020-01-02 17:05

快6年了 太陽花攻行政院再開庭：警受傷不等於學生打的

2020-01-02 16:52

抓到了！金門副縣長辦公室遭竊 警方火速宣布破案

2020-01-03 12:26

得再入監！頂新混油案 最高法院裁定魏應充執行4年8月

2020-01-02 16:32

主持「娛百」入圍金曲獎男團解散 3團員要賠公司240萬

2020-01-02 15:39

沙鹿驚傳汽機車對撞車禍 機車男女共赴黃泉

2020-01-02 20:27

他躲超商門口偷窺 女店員跑出大喊一句引網友鼻酸

2020-01-02 15:21

臉書說蔡英文帶貓看診百人陪同 女遭法辦法院裁定不罰

2020-01-02 14:30

高市消防局長兌現承諾 傾聽基層之旅意見全列管改善

2020-01-02 21:27

罰不怕！台東富山保育區 海巡再查獲違規採捕25顆螺

2020-01-03 09:02

交車前試車 BMW逆向撞機車釀2死

2020-01-03 00:31

富南斯違法吸金30億 藝人夏于喬父夏世紘遭起訴

2020-01-03 10:38

跨年夜被外送員棄單 老闆免費送「3000元炸物」

2020-01-02 15:19

郵輪行程傳紛爭 高雄港80多名旅客一度霸船3小時

2020-01-03 11:31

孫道存求自由 「女兒女婿可為我償還」

2020-01-03 00:31

北院判決撤銷對中天原處分 NCC將提上訴

2020-01-02 19:29

當兒面羞辱媽媽遭打斷腳 連法官也稱他「白目討打」

2020-01-03 10:10

人夫小三豪宅全裸蓋棉被遭抓姦 竟辯：我們習慣裸睡

2020-01-03 10:49

警察一腳踢飛水溝蓋救機車 民眾大讚比葉問還厲害

2020-01-02 13:45

女輕生獲救 遺書曝茶行放高利貸、警拘提6嫌

2020-01-02 13:51

茶行吸血高利貸 逼到她走上絕路

2020-01-03 00:31

行駛中大貨車竟起火燃燒 15分滅火難救滿車貨物

2020-01-03 11:44

20歲媽和男性友人下手？ 10月男嬰疑遭虐死

2020-01-03 00:31

不爽「被分手」…人妻想斬外遇情 小王握裸照威脅公開

2020-01-03 11:43

獨居翁猝死 忠犬護主狂吠

2020-01-03 00:31

北市士林大貨車載挖土機追撞6車 3小貨車駕駛受傷送醫

2020-01-02 13:43

台2線開車驚見對向車逆向逼近 1秒後對撞

2020-01-02 17:31

又是「機老酒」！彰化縣去年車禍死亡121人創3年新高

2020-01-03 12:04

越界陸籍快艇剋星 新造多功能快艇今投入海巡勤務

2020-01-02 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top