殺狗吃狗內罰金最低20萬起跳 4名越南移工慘了

越南移工甲文宏等4人，去年宰殺所飼養的1隻狗來吃，台中地院今天依違反動物保護法將甲文宏、阮文能判處拘役40日及30日，兩人各併科罰金新台幣20萬元，在逃的同夥阮光、武文傳由法院通緝中。而食用狗肉的阮文邦等12人，由台中市政府裁處罰鍰。

台中地院行政庭長林源森表示，動物保護法原規定宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，罰金法定刑原為新台幣10萬元以上100萬元以下。至2017年4月28日修正後提高罰金為新台幣20萬元以上200萬元以下。意即殺狗食用最低價是每人罰金20萬元起跳。

判決書指出，越南移工甲文宏（53歲）、阮文能（37歲）、阮光（通緝中）、武文傳（ 通緝中）均為在台中市豐原區豐原大道的豐原污水處理廠任職的越南籍移工，他們來台工作前均經仲介公司告知在台灣依法不得宰殺、 食用狗肉。

甲文宏、阮文能、阮光、武文傳與另一名不詳年籍男子，於2018年10月25日18時許，在豐原汙水處理廠宿舍員工餐廳與其他越南籍勞工聚會用餐時，竟為食用犬隻，由甲文宏先捉起他們在豐原汙水處理廠飼養的犬隻1 隻，再至宿舍後方晾衣場，由阮光、阮文能、武文傳及不詳男子抓住犬隻四肢後，甲文宏即持菜刀、噴燈及火炭灰宰殺犬隻，另由阮光、阮文能及武文傳拔除狗毛後，交由不詳人烹煮。

熟煮狗肉後，甲文宏等人，與阮文邦、程公墻、黃文面、阮文丑、阮文南、斐文忠、高亮、阮文成、阮德海、趙光鄧、阮庭詩、范光欣等人共同食用（阮文邦等12人食用狗肉違反動物保護法規定部分，另由中市政府警察局豐原分局函請主管機關台中市政府裁處罰鍰）。警方接獲民眾報警後，同日晚間會同中市政府動物保護防疫處人員，前往豐原汙水處理廠查獲，查扣狗頭、腳掌、生肉、菜刀、噴燈等物。