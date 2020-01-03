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當兒面羞辱媽媽遭打斷腳 連法官也稱他「白目討打」

2020-01-03 10:10聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園賴姓男子因母親的薛姓友人酒後出言不遜，竟當他面說「和你媽媽做一次一萬塊」，賴氣到和弟弟拿球棒教訓薛，當場把他打到腳骨折，事後薛提告傷害；法院認為，賴攻擊行為雖不當，但糾紛起因是薛在兒子面前以粗鄙言詞侮辱其母，直言薛是「白目討打」，依義憤傷害判賴2月徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，賴男和母親、薛男去年1月3日晚間在賴母住家喝酒，直到晚上11點多薛打算離開，賴還好心攙扶他下樓，未料薛剛走出門竟然向賴說「和你媽媽做一次一萬塊」。

賴聽的氣憤難耐，認為母親遭侮辱，就和弟弟、同學一同將薛推倒在地並徒手毆打他，隨後再從機車上拿出球棍，繼續朝薛不斷痛毆，直到賴母聽到慘叫聲出門查看，嚇得上前阻止2個兒子才結束這場鬧劇，而薛也被打到脛骨骨折、手臂挫傷。

法院審酌，賴男和弟弟、同學聯手，藉人多合力強勢欺凌寡弱，還拿球棒揮打，惡性頗重手段更是危險，所幸薛男傷勢不嚴重，但考量糾紛起因在於薛出言辱罵賴的母親，甚至以粗鄙、卑劣不堪的言詞，極端輕賤賴母的人格尊嚴，才因此招致被毆之禍，謂之「白目討打」也不為過。

法院認為，世上為人子者，突然遇到母親無關受侮到這種境地，能夠吞下容忍者又有多少？可見賴因此當場回敬的行為，也許還存有些可以諒解之處，並考量他坦承犯行、態度尚可，依共同義憤傷害罪判處賴有期徒刑2月，得易科罰金，賴的弟弟則交少年法庭審理。

薛男出言羞辱賴的母親，被賴和弟弟痛毆打斷腳，法院依雖判處賴2月徒刑，但也直言是薛...
薛男出言羞辱賴的母親，被賴和弟弟痛毆打斷腳，法院依雖判處賴2月徒刑，但也直言是薛男「白目討打」。記者曾健祐／攝影
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傷害罪

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