情侶找按摩師玩3P 按摩師「做太久」遭醋男割肌腱

鍾姓男子涉毒，前年10月才出獄，他翌月找來劉姓按摩師替女友按摩，三人卻玩起3P性愛。鍾有事暫時離開，回房時發現劉竟然「還沒結束」，抽出彈簧刀刺斷他右手肌腱。劉向新北市警新店分局報案，鍾被依傷害罪起訴，一審遭判刑8月；高等法院衡量鍾以60萬元和解，改判5月徒刑，得易科罰金。

25歲的鍾姓男子因花15萬元買K他命，被依違反毒品危害防制條例判刑10月，併科15萬元罰金，前年10月27日才出獄；鍾除有毒品前科，也有數次傷害案紀錄，但都因被害人撤回告訴而沒被判刑。

2018年11月17日晚上8點多，鍾帶女友投宿新店一家汽車旅館，隔天上午11點多時，找來劉姓按摩師替女友按摩，但3人卻一起性交。鍾後來因有要事而暫行離開，但當他下午2點半回房，卻看到劉還在和女友做愛，氣憤之下，拿彈簧刀攻擊劉，劉的右手前臂多條肌腱斷裂、左肩也有撕裂傷。

鍾在警詢、偵訊時都坦承犯案，遭刺的劉姓按摩師傷勢未達殘廢標準，但能否恢復至正常人的狀況，醫生目前無法評估。

刑法傷害罪去年修正，「傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。」，但鍾犯案時的舊法則是「處3年以下有期徒刑，拘役或1千元以下罰金」，高院認定舊法對鍾較有利。

高院認為，鍾姓男子先前涉犯毒品罪，但那屬「自戕身心健康」，沒有明顯傷害別人，不過他甫出獄不到1個月又拿刀傷人，仍應依累犯規定加重其刑。