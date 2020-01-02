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男子與人興訟心生不滿嗆聲11字 代價5萬8千元

2020-01-02 19:52聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化李姓男子與吳姓男子因訴訟而有嫌隙，李男心生不滿，去年6年月間騎乘機車故意經過吳男家口，對站在門口的吳男嗆聲「你出門小心點，我要讓你死」，李男心生畏懼，彰化地院依反恐嚇危害安全罪，處拘役58日，得易科罰金5萬8千元，可上訴。

51歲李姓男子去年4月曾懷疑吳男開車尾隨，持安全帽對吳男車輛敲打毀損，李男被依違反毀損、誣告等罪嫌提起公訴，判處2月、6月徒刑。

判決書指出，李男認為吳男對於案件陳述不實，心生不悅，去年6月7日下午騎乘機車前往吳男家，當時吳男站在門口準備倒垃圾，李男故意放慢車速靠近對他說「你出門小心點，我要讓你死」，便騎車離開，李男聽完覺得害怕，倒完垃圾進到屋內向弟弟提及此事，弟弟表示在屋內有聽到，但不知是誰說的，過沒幾分鐘，吳男又騎乘機車從對向經過李男家門口，吳男立即拿出手機錄影存證。

李男辯稱，他當時是去北斗鎮訂蘆筍栽苗才會經過吳家，他經過時沒有停車，也沒有足夠時間說那些話。

當天雖然沒有監視器畫面直接拍到吳家門口狀況，但法官認為警方提供證據李男當時車速確實放慢，審酌李男與洪男在興訟過程心生不滿，卻不以理性途徑解決，出言恐嚇吳男，造成吳男心生恐懼，處拘役58日，得易科罰金，可上訴。

李男出言對吳男嗆聲「你出門小心點，我要讓你死」，被依反恐嚇危害安全罪，處拘役58...
李男出言對吳男嗆聲「你出門小心點，我要讓你死」，被依反恐嚇危害安全罪，處拘役58日，可上訴。報系資料照
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恐嚇反恐

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