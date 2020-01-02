影／遭陳亭妃指控端不出牛肉來 童小芸反擊提告

台南市第三選區民進黨籍立委候選人陳亭妃控訴國民黨籍對手童小芸以散播不實文宣方式，一而再再而三的傷害她，昨天依違反選罷法提告，童小芸今天也提告反擊，認陳亭妃指控她提不出政見牛肉來，甘為他人打手，涉違反選罷法意圖使人不當選。陳亭妃競選總部表示，委員昨天已經提告，一切就交由司法處理，也希望童里長自重，不要為了蹭熱度，而不斷傷害別人。

童小芸表示，自從參選以來，始終希望以政見爭取選民支持，並厭惡誣陷攻訐的選舉歪風，然因競爭對手除以不實誇大的文宣誤導選民外，更透過媒體屢次汙衊她的人格及名譽。童小芸說，多次接獲支持的民眾反應，並希望她能反擊對手不實的競爭手段。經過連日來的思考後，為遏止這種選舉歪風，並避免使不知情的選民因而誤解。

童小芸下午2時在律師的陪同下，前往台南地檢署按鈴申告，控告陳亭妃涉嫌違反選舉罷免法等罪嫌，她希望藉由司法制裁來遏止競爭對手以汙衊方式影響選情，並端正選舉風氣。