快6年了 太陽花攻行政院再開庭：警受傷不等於學生打的

2014年3月23日，太陽花學運攻占行政院，台北地檢署依妨害公務等罪起訴93人，一審時僅11人被認定有罪，包括「黑色島國青年陣線」成員魏揚等人則被認定無罪或公訴不受理。高等法院審理時，律師團認為合議庭「對當事人充滿敵意」，前年聲請法官迴避，但遭駁回；時隔1年多再開庭，今傳魏和以油壓剪破壞鐵鍊鎖的男子許順治訊問。

事件發生至今近6年，前年高院在案子進入審理程序時，律師團認為高院合議庭心證偏頗，審判長訴訟指揮時多次違反刑事訴訟法，以「法官無法秉持客觀的態度中立聽訟」聲請法官迴避。前年12月25日，審判長陳筱珮表示既然被告聲請法官迴避，再開下去大家也不服氣，說「祝福各位聖誕快樂」後即退庭。

去年5月16日高院另一庭認為被告聲請全體法官迴避「沒有理由」，裁定駁回；上月12月5日，最高法院也駁回抗告。今天今再開庭，距上回開庭已隔1年多。

許順治一審時被依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判刑4月，得易科罰金。高院今天下午再行準備程序，法官勘驗魏揚與許順治當時被拍到的相關影片、新聞畫面，其中許有拍手、吆喝群眾「進來坐」，和類似使用油壓剪的動作，不過許表示「不曉得」，法官再次撥放影片，將畫面定格確認。

律師表示，許是當時的環境氛圍下附和，並非他指使他人，況且當時的群眾已魚貫進入。

律師尤伯祥認為，本次沒有傳同案被告，質疑程序是否違法，並舉台北地院就國家暴力所為的自訴、國賠案判決，主張抗議學生和群眾在進入行政院區後，就是以「平和的方式」集會、表達訴求。法官表示，個案、一審的認定無法拘束高院，一審的判決高院會參考，律師沒有必要逐一念出北院判決書。

尤則說，當夜12點後警方執行淨空任務後，本案被告沒人對警察暴力攻擊，原本審判長想傳當天驅離的警察作證，他認為沒有必要。尤認為，本案被告遭起訴的法條，與法官想傳來問的警察沒有關係，法官想傳警察的目的無非是想了解當天晚上的情況是什麼，但起訴書沒有提告這些被告有對警察施強暴脅迫，「那傳來做什麼？」。