開直播罵網紅「百人斬」 亞洲統神哥哥栽了

「亞洲統神」張嘉航的哥哥張葦航，因為不滿網紅「瑀熙YUCI」評論海灘褲是和女生約會的NG穿法，與男子蘇冠憲開直播飆罵對方髒話。 圖擷自 YouTube 分享 facebook

網路直播主「國動」、「亞洲統神」張嘉航的哥哥張葦航，因為不滿網紅「瑀熙YUCI」評論海灘褲是和女生約會的NG穿法，與男子蘇冠憲開直播飆罵對方髒話，還指對方「百人斬」，去年1月依公然侮辱罪起訴；新北地院審理時，張否認犯行，辯稱自己是客觀評論，還說對方是公眾人物，可受公評，但說法未被採信，最後與蘇分別被判拘役30日和10日，均得易科罰金。

判決指出，「瑀熙YUCI」前年7月發表「千萬不要穿這樣跟女生約會」影片，內容提及海灘褲也是NG穿著，引發張葦航不滿，隔天即遭張葦航在直播中飆罵髒話，遭嗆「海灘褲裡面塞100 萬，讓妳跪著舔」、「百人斬經驗經驗質夠高」等語，和張連線的蘇冠憲也以三字經等不堪字眼附和。

審理時，張葦航辯稱自己是海灘褲愛好者，直播是針對「瑀熙YUCI」批評男性穿海灘褲的內容做評論，並非針對個人，並說蘇冠憲飆罵髒話時他有制止，最後還指「瑀熙YUCI」是公眾人物，其言行應可受公評。

法院調查，張葦航雖稱發言非針對個人，但直播影片標題註明「國動、龜狗開砲瑀熙」，蘇冠憲也坦承犯行。此外，張雖稱有適時制止蘇失控飆罵，但影片不但看不到他以有效手段阻止，反而和蘇一搭一唱，因此未採信其說法。