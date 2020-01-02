10月男嬰疑遭生母、男友虐死 抓四肢拔河當玩具狠甩

新北市呂姓女子上週六和姊姊帶著年僅10個月大的兒子，到桃園蘆竹找陳姓男友人，3人卻涉嫌動手虐死男嬰，呂、陳已被法院收押，檢方今解剖男嬰大體，陳姓生父氣憤說，妻子、該名陳男腳踹嬰兒，還猛力抓他四隻當成玩具一樣甩，好好一個小孩就這樣喪命，實在無法接受，每天看著他照片都睡不著。

檢警調查，呂女（20歲）、呂的姊姊去年12月28日一起到陳姓男子（21歲）位在桃園蘆竹的住家，傍晚突然將男嬰送醫隔天凌晨不治，檢方相驗發現他身上多處瘀傷、腫脹，認為可疑初步傳訊呂等3人，以呂、陳涉嫌虐嬰致死，依傷害致死、妨害幼童發育等罪嫌將2人聲押獲准，呂的姊姊則交保。

桃園地檢署檢察官劉建良今和法醫到桃園殯儀館解剖，男嬰的父親陳男說，當天早上5點多出門還泡牛奶給小孩，下午5點多太太突然傳了一句訊息說「不好了！」他嚇得立刻回撥，老婆一直說小孩不是他打的，還推託是自己摔倒受傷，看到兒子已全身插管，臉腫很嚴重，後背、四肢全都是瘀青。

陳男表示，自己平常從事油漆工，每天一早就出門常常晚上10點才回家，和太太已經結婚2年多，彼此相處也算融洽，但去年2月兒子出生後，就有聽說妻子和該名陳姓男子過從甚密，但自己忙於工作對習節不清楚，朋友還曾目擊呂女和該名陳男私下出門，也曾警告對方別再和他老婆一直來往。

他還說，自己和妻子都是單親家庭長大，生下第一胎沒有照顧小孩的經驗，去年12月初他發現兒子臉上有疑似被煙燙到的傷疤，朋友也警覺通知新北市社會局介入輔導，他雖不捨但考量老婆或許是不小心，一度不忍苛責，還在觀察階段沒想到就出事。

陳還說，老婆常常都和他說要和姊姊一起出去，要去哪裡也說不清楚，也不交代和該名男子的關係，事發後呂的姊姊雖然已交保，但對於施虐細節也不願交代。

陳氣憤說，他們把小孩當作玩具一樣甩，四肢當作拔河一樣大力猛甩，當時嬰兒已經沒了氣息，痛批說「這是我的兒子耶，怎麼可以這樣對待他」。

而呂女的父親今天也到殯儀館，他說之前也有勸戒過女兒，要她不要在外面一直玩，既然生下來就好好照顧小孩，沒想到竟然發生憾事，他也說，好好一個外孫就這樣沒了，只想趕快知道真相。中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君接獲轉報協助，今也陪家屬到桃殯。