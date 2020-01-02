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主持「娛百」入圍金曲獎男團解散 3團員要賠公司240萬

2020-01-02 15:39聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

前男團GTM曾入圍金曲獎最佳演唱組合，團員朱宇謀（Wish）也曾是娛樂百分百主持班底之一，但前年無預警解散，並宣布和公司使徒音樂終止合約；使徒音樂認為朱宇謀、賴昱哲（AJ）、鄧加樂（加樂）擅自終止契約，還私接工作，提告要求確認僱傭關係存在，並向3人各求償500萬元，台北地方法院判3人應各賠償公司80萬元，共計240萬元，可上訴。

GTM2014年發行首張專輯「不完美紳士」出道，共有5名團員，包括溫以飛（Kenny）、朱宇謀（Wish）、賴昱哲（AJ）、鄧加樂（加樂）、潘君倫（Masha），曾入圍金曲獎最佳演唱組合，但2018年6月13日以書面方式終止合約，宣告解散。

使徒音樂提告主張，朱宇謀、賴昱哲、鄧加樂2014年和公司簽演藝經紀合約，隔年再簽補充協議書，同意將合約期限延至2024年為止，但3人去年委託律師發函片面終止契約，3人對公司安排在大陸演出置之不理，還私自在外接表演活動收取報酬；鄧加樂也未依約提供居留證，也不配合通告演出。

使徒音樂認為，公司旗下至今只有GTM一組藝人，為此支出超過4000萬元，扣除收入後虧損高達3279萬餘元，3人單方面終止合約，對外私接工作，已經違約，要求3人個別賠償500萬元懲罰性賠償金。

朱宇謀、賴昱哲、鄧加樂抗辯，公司沒有積極替他們安排工作或宣傳，沒有扮演好演藝經紀人職責，害得他們粉絲不滿、批評，認為雙方間沒有信賴關係；另認為公司不能把支出全算在3人身上，指公司坤虧損3000餘萬並非事實。

3人指出，若法院認為他們要負賠償責任，也要考量他們多年收入甚微，也投入7年多青春給公司，但公司成立至今沒有實體辦公室、錄音室，也沒有正式員工、專業經紀人陪同，連續7年虧損並無獲利，顯然沒有負起經紀人的責任。

法院認為，雙方簽訂的契約屬於勞務給付契約，由3人提出的證據資料，足以認定雙方信賴關係已動搖，依法3人以存證信函終止契約有理由，雙方契約去年6月15日已失去效力。

判決指出，朱宇謀2014年至2016年所得分別為9萬餘元、12萬餘元、15萬餘元；賴昱哲2016年所得2萬餘元；鄧加樂同年收入22萬餘元，可見3人收入逐年增加，公司在契約終止之前仍持續替3人接洽演藝工作，已支出相關成本，且公司也提供3人舞蹈、健身、歌唱、等培訓費用，並租房子提供3人居住至今，認為公司因3人終止合約而有損害，判3人各應賠償公司80萬元。

男團GTM解散，團員鄧加樂（左一）、賴昱哲（左三）、朱宇謀（左四）挨告判各賠80...
男團GTM解散，團員鄧加樂（左一）、賴昱哲（左三）、朱宇謀（左四）挨告判各賠80萬元。圖／摘自臉書
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