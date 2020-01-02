親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／黑鷹失事首位求援 軍聞社女記者獲救了！直喊「好痛」

參謀總長沈一鳴罹難 遺體正由搜救人員背帶下山

2020首場聯合拍賣 台北分署賣7.88克拉藍鑽

2020-01-02 15:38聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署訂本月7日下午舉行2020年首場「123」聯合拍賣會，當日有汽車、寶石、香氛膠囊機等動產及多筆不動產進行拍賣，台北分署說，歡迎民眾屆時到場投標應買。

台北分署說，本次拍賣首見LEXUS　LS600HL登場，該車為2011年出廠、黑色外觀的油電混合車，排氣量是4969cc，車況良好，是中古市場難得一見的物件，愛車的民眾不要錯過；重點拍賣物另有主鑽7.88克拉的教父級藍鑽戒指，將進行再拍賣程序，只要出價達底價一半即可帶回。

台北分署指出，2019年11月間專案執行違規攤商欠費大戶所查封的女裝、圍巾、帽子，也將在本次拍賣行變賣，每件訂290元起；深受民眾喜愛的SERENE HOUSE系列香氛產品，也有「弧線」與「燈籠」香氛膠囊機及香氛膠囊可供選擇。

台北分署表示，本次拍賣會還有畫馬名家沈呂遂大師手繪水墨畫、20年陳紹、RAY-BAN等名牌太陽眼鏡及多款鑽墜、玉件等，想撿便宜、挑好貨的民眾，請記得準時到場。

不動產部分，台北分署有多筆台北市、新北市及金門縣的土地、建物進行拍賣程序，皆屬投資、自用兩相宜的物件，其中，拍定後點交的台北市萬華區西園路一段34巷的公寓，將進行特別變賣程序後的減價拍賣程序，底價僅680萬元，物件屬1房1廳1衛1廚格局。

台北分署說，民眾若想以優惠價買到物品，請攜帶身分證件到場競買；如欲購買不動產可事先向分署索取、填妥投標書及準備保證金，要了解拍賣物狀況，可至官網點閱拍賣公告，並追蹤分署FB粉絲專頁。

台北分署本月7日將拍賣的7.88克拉的教父級藍鑽戒指。圖／台北分署提供
台北分署本月7日將拍賣的7.88克拉的教父級藍鑽戒指。圖／台北分署提供
分享

拍賣會法務部

延伸閱讀

強生勝選 帶旺倫敦房產

投資性不動產 二種認列

省錢又省時 不動產移轉一站式服務明年7月全國...

整合稅務與地政 財政部推不動產移轉一站式服務...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

臉書說蔡英文帶貓看診百人陪同 女遭法辦法院裁定不罰

2020-01-02 14:30

開直播罵網紅「百人斬」 亞洲統神哥哥栽了

2020-01-02 15:56

主持「娛百」入圍金曲獎男團解散 3團員要賠公司240萬

2020-01-02 15:39

10月男嬰疑遭生母、男友虐死 抓四肢拔河當玩具狠甩

2020-01-02 15:39

后豐大橋命案再審判無罪 檢方：盼家屬速遞聲請上訴狀

2020-01-02 14:51

女輕生獲救 遺書曝茶行放高利貸、警拘提6嫌

2020-01-02 13:51

男疑尋求女友復合不成 深夜大樓縱火被逮

2020-01-02 13:24

2020新年第一告 張嘉郡今控告蘇治芬

2020-01-02 13:21

維護避難弱勢族群通行安全 海山警加強違停取締

2020-01-02 13:11

2020大選全國第一件賄選案 台南地檢署起訴2嫌

2020-01-02 12:58

孫道存求法官撤銷羈押：我欠的女兒、女婿可為我償還

2020-01-02 12:37

影／打假淪政治打手？刑事局5天急發三澄清

2020-01-02 12:02

林國春秘書LINE傳抹黑影片 張宏陸將到新北檢提告

2020-01-02 11:54

勞動司法元年！台北地院設專庭選調解委員因應新制上路

2020-01-02 11:34

淨化選前治安 新北警總動員全市同步掃蕩賭博

2020-01-02 11:06

影／賊「釣」6間宮廟香油錢 落網：跟土地公有淵源

2020-01-02 11:05

搶酒店小姐經紀約 黑幫扔信號彈撒冥紙縱火遭逮

2020-01-02 11:02

影／「不理我兩桶汽油叫妳起床」魯男被甩縱火被逮

2020-01-02 10:51

警民勾結扮黃牛詐建商 3人均涉詐欺罪遭起訴

2020-01-02 10:25

蘆洲土地糾紛 3男帶刀棍推擠七旬翁被送辦

2020-01-02 10:25

貼文「民進黨用NCC控制媒體」被法辦 法院裁定不罰

2020-01-02 10:05

廁所撒泡尿竟丟掉一條命 他在女友面前遭圍毆重傷死

2020-01-02 09:27

台南安平舞廳傳槍響1人腹部中彈 警方迅速逮捕凶嫌

2020-01-02 09:00

遠航副機師棄12.9萬月薪「落跑」 高院判賠191萬元

2020-01-02 06:12

慶富案疑雲重重 陳慶男恐續在看守所過年

2020-01-02 00:04

林益世、張俊宏 有望假釋回家過年

2020-01-02 00:02

淚求交保無用 孫道存出獄再被押

2020-01-01 23:54

女泣訴轉貼立委質詢遭約談 刑事局：依法調查假訊息

2020-01-01 20:49

酒店女郎借錢墮胎 又決定生產不回酒店上班被控詐欺

2020-01-01 15:46

車測中心教官闖紅燈跑給警察追 法院因這理由撤銷罰單

2020-01-01 14:53

連千毅春節前羈押屆滿 涉「直播主之亂」恐遭起訴

2020-01-01 14:10

酒後相約按摩 渣男趁女性友人酣睡性侵判3年

2020-01-01 14:03

遭轎車衝撞板橋警連開2槍 逃逸3嫌到案

2020-01-01 13:39

彰化藍綠競選旗幟都被偷 鹿港警方逮獲涉案男子

2020-01-01 13:18

影/跨年太嗨腳踹警車 男子酒測值1.02送辦

2020-01-01 13:18

酒店少爺否認媒介性交易 辯「只是介紹賺錢工作」

2020-01-01 12:12

林國慶臉書指選區有賄選 檢指示警調馬上查辦

2020-01-01 11:29

闖路檢點遭罰9萬不服 找豬隊友做偽證吃官司

2020-01-01 11:19

敬酒口角喪失理智 男子爆打前同事傷重不治判7年8月

2020-01-01 10:56
看更多

熱門文章

吳宗憲也看傻！男大生騎機車撞人闖跨年舞台：就是帥而已

2020-01-01 16:55

才刑滿出監又被送入看守所 孫道存第一餐吃不下

2020-01-01 19:13

遠航副機師棄12.9萬月薪「落跑」 高院判賠191萬元

2020-01-02 06:12

雲林鄉代遭砍 傷口深可見骨急送醫

2020-01-01 21:03

館長又出新產品「30元乾拌麵」 陳之漢稱只賺3塊

2020-01-02 11:29

偷拍蔡依林演唱會遭請出場 陸籍女歌迷發怒攻擊媒體

2020-01-01 21:54

台南安平舞廳傳槍響1人腹部中彈 警方迅速逮捕凶嫌

2020-01-02 09:00

廁所撒泡尿竟丟掉一條命 他在女友面前遭圍毆重傷死

2020-01-02 09:27

吳宗憲跨年開唱 男騎車衝上台…送辦

2020-01-02 00:15

孫道存求法官撤銷羈押：我欠的女兒、女婿可為我償還

2020-01-02 12:37

女泣訴轉貼立委質詢遭約談 刑事局：依法調查假訊息

2020-01-01 20:49

雲林陳姓鄉代遭廟公砍傷 一度懷疑選舉糾紛又改口

2020-01-01 22:22

美女醫與隆鼻達人通姦19次 墮胎還纏「生回來」判賠

2020-01-02 13:59

影／苗栗暗夜火燒贓車 車上未見人影

2020-01-02 09:02

臉書說蔡英文帶貓看診百人陪同 女遭法辦法院裁定不罰

2020-01-02 14:30

貼文「民進黨用NCC控制媒體」被法辦 法院裁定不罰

2020-01-02 10:05

涉洗錢假監管真詐騙 八旬婦遭騙近2千萬金條

2020-01-01 23:26

影／打假淪政治打手？刑事局5天急發三澄清

2020-01-02 12:02

林益世、張俊宏 有望假釋回家過年

2020-01-02 00:02

酒駕前科遭吊照！他無照跑給警察追 罰5張21萬元罰鍰

2020-01-01 21:17

夫妻打離婚官司分居 竟又跑出小三爆婚外情

2020-01-01 17:13

公廁轉手黃金 老婦遭詐1900萬

2020-01-02 00:06

2020大選全國第一件賄選案 台南地檢署起訴2嫌

2020-01-02 12:58

房客積欠兩年管理費 屋主一年後被催討怨爛管委

2020-01-02 13:32

淚求交保無用 孫道存出獄再被押

2020-01-01 23:54

女大學生盲目追求愛情 協助男友性侵摯友判重刑

2020-01-02 13:32

台灣警察「歐爸」太強 韓妹可愛刺蝟錢包失而復得

2020-01-02 11:25

他躲超商門口偷窺 女店員跑出大喊一句引網友鼻酸

2020-01-02 15:21

抓四肢拔河當玩具狠甩 生母和男性友人疑虐死10月嬰

2020-01-02 15:39

警察一腳踢飛水溝蓋救機車 民眾大讚比葉問還厲害

2020-01-02 13:45

貓霖幫角頭遭近距離連轟射殺 凶嫌還持槍托猛砸頭致死

2020-01-02 10:21

女輕生獲救 遺書曝茶行放高利貸、警拘提6嫌

2020-01-02 13:51

林國春秘書LINE傳抹黑影片 張宏陸將到新北檢提告

2020-01-02 11:54

主持「娛百」入圍金曲獎男團解散 3團員要賠公司240萬

2020-01-02 15:39

新北富基魚市攤商接連遭竊 3人潛入專偷生蠔九孔

2020-01-01 21:52

開直播罵網紅「百人斬」 亞洲統神哥哥栽了

2020-01-02 15:56

跨年夜肇逃拒攔查！警方開2槍示警 3人到案送辦

2020-01-01 19:03

鄉代遭砍一度傳選舉糾紛 藍綠候選人都到院關心

2020-01-01 22:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top