2020首場聯合拍賣 台北分署賣7.88克拉藍鑽

法務部行政執行署台北分署訂本月7日下午舉行2020年首場「123」聯合拍賣會，當日有汽車、寶石、香氛膠囊機等動產及多筆不動產進行拍賣，台北分署說，歡迎民眾屆時到場投標應買。

台北分署說，本次拍賣首見LEXUS LS600HL登場，該車為2011年出廠、黑色外觀的油電混合車，排氣量是4969cc，車況良好，是中古市場難得一見的物件，愛車的民眾不要錯過；重點拍賣物另有主鑽7.88克拉的教父級藍鑽戒指，將進行再拍賣程序，只要出價達底價一半即可帶回。

台北分署指出，2019年11月間專案執行違規攤商欠費大戶所查封的女裝、圍巾、帽子，也將在本次拍賣行變賣，每件訂290元起；深受民眾喜愛的SERENE HOUSE系列香氛產品，也有「弧線」與「燈籠」香氛膠囊機及香氛膠囊可供選擇。

台北分署表示，本次拍賣會還有畫馬名家沈呂遂大師手繪水墨畫、20年陳紹、RAY-BAN等名牌太陽眼鏡及多款鑽墜、玉件等，想撿便宜、挑好貨的民眾，請記得準時到場。

不動產部分，台北分署有多筆台北市、新北市及金門縣的土地、建物進行拍賣程序，皆屬投資、自用兩相宜的物件，其中，拍定後點交的台北市萬華區西園路一段34巷的公寓，將進行特別變賣程序後的減價拍賣程序，底價僅680萬元，物件屬1房1廳1衛1廚格局。

台北分署說，民眾若想以優惠價買到物品，請攜帶身分證件到場競買；如欲購買不動產可事先向分署索取、填妥投標書及準備保證金，要了解拍賣物狀況，可至官網點閱拍賣公告，並追蹤分署FB粉絲專頁。