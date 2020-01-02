后豐大橋命案再審判無罪 檢方：盼家屬速遞聲請上訴狀

安親班女老師陳琪瑄17年前在台中后豐大橋墜橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被依殺人罪判刑定讞入獄，兩人堅稱冤枉，最高法院前年裁定再審， 台中高分院前天宣判，合議庭不排除陳女自行爬上護欄後失足墜橋可能性，改判王、洪無罪。死者的媽媽今天表示，對方的律師一再強調大法官指稱該案是冤獄，她認為是政治介入司法，一定上訴到底。台中高分檢則表示希望死者家屬儘速遞上聲請上訴狀，檢方將等收到判決書後處理。

2002年12月7日凌晨，陳女在后豐大橋墜橋身亡，王、洪否認涉案，並通過測謊，王堅稱與陳女感情很好，沒殺人動機，陳女墜橋後他趕到橋下救人，若涉案早就逃了。檢方後來找到證人王清雲，他稱在案發地50公尺外炒米糠和準備誘捕溪蝦，見王從後抱住陳女，洪將陳女的腳抬高，作勢往橋下丟，法官將王淇政有期徒刑15年、洪世緯12年6月定讞。

最高法院裁准再審理由，主要因唯一且關鍵證據是目擊陳女墜橋的證人王清雲，證詞前後不一，且遭汙染，合理懷疑二審判決認定錯誤，客觀上相信「兩人應受無罪或輕於原罪」。 台中高分院經1年餘審理，以無證據證明殺人犯行，判決王淇政與洪世緯無罪。

死者家屬不服再審判決王淇政、莊世緯無罪，今天發表聲明表示上訴到底。陳母表示，命案發生後，她因丈夫過世，想要過平靜的生活，出庭都委託妹妹及女兒出席，但這次重審判決法官未調證人，且對方律師並再三強調大法官指稱該案是冤獄，她認為是政治介入司法，一定上訴到底。