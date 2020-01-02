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美女醫與隆鼻達人通姦19次 墮胎還纏「生回來」判賠

2020-01-02 13:59聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

耳鼻喉科醫師施靖娟與鼻整形醫師顏正安多次相姦，台北地院依4罪判4月徒刑，得易科罰金；顏妻提刑事附帶民事訴訟，求償300萬元，北院民庭判施女須賠償95萬元。施女上訴，高等法院認為施女與顏正安通、相姦曝光後，施女還沒悔悟，還繼續透過「微信」慫恿顏姓夫妻離婚，駁回上訴確定。

施靖娟憑亮麗外型，多次上談話性節目，還被戲稱「看到她病就好一半」，但她卻與大她12歲的醫師顏正安不倫，醜聞爆發後，她緊急關閉粉絲專業，但她過去上過的節目影片下方則換來許多網友痛罵。

顏妻指控，施靖娟2017年3月透過臉書社團結識，卻發展成不正當男女關係，當年3月至11月間在台灣、中國大陸性交19次，做愛地點從北從山東濟寧到南方的廣東廣州，也從林口的汽車旅館交媾到陝西西安，這期間施女曾懷孕，要求丈夫離婚。

顏妻說，2017年8月間就覺得丈夫談吐可疑，進一步質問才發現這些姦淫的事，她飽受精神痛苦，還到醫院就醫。她說施靖娟和顏正安都是醫師，醫界都知道她是顏的老婆，刑案調查期間，丈夫與人通姦的事傳遍，親友指指點點。她強忍悲傷，希望生活步回常軌，沒想到施靖娟又以懷孕為藉口，要求顏正安離婚，甚至要顏過戶房產。

為了逃避刑、民事責任，施靖娟逕自拿掉胎兒，事後又以「把小孩生回來」為由，要顏正安繼續做愛。顏妻認為施靖娟視配偶權為無物，請求300萬損害賠償，其中200萬是國內4次性交，另100萬則是在中國大陸15次相姦與踰矩的代價。

施靖娟在高院開庭時辯稱，沒和顏正安在大陸相姦，並說顏妻既然主張顏正安和她通姦，則兩人應共負連帶賠償責任，但顏去年3月已與顏妻以300萬和解，那她「應該就免賠」。施靖娟也「喊窮」，說自己月薪只有人民幣3千元，沒有其他資產，一審判的金額過高。

雙方不爭執顏正安與施女在台灣因通、相姦4次，施女因而遭判刑4月。施女雖否認在大陸發生性關係，但顏正安作證時全盤抖出，還說對方要她就我國刑法在大陸通、相姦適不適用，要他找律師「確認」。

高院認定施靖娟與人夫相姦19次，與顏舉止親暱，信件、Line對話多次稱呼顏「老公」，滿滿曖昧，嚴重妨害顏妻身分法益。高院衡量施女在中國大陸多家醫美診所擔任醫師，在我國名下雖無不動產，仍駁回她上訴。

耳鼻喉科醫師施靖娟與鼻整形醫師顏正安多次相姦，台北地院依4罪判4月徒刑，得易科罰...
耳鼻喉科醫師施靖娟與鼻整形醫師顏正安多次相姦，台北地院依4罪判4月徒刑，得易科罰金；顏妻提刑事附帶民事訴訟，求償300萬元，北院民庭判施女須賠償95萬元。施女上訴，高等法院駁回上訴。示意圖／ingimage
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醫師離婚

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