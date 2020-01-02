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2020新年第一告 張嘉郡今控告蘇治芬

2020-01-02 13:21聯合報 記者蔡維斌李京昇／雲林縣即時報導

今天是2020新年第一天上班日，雲林縣立委候選人張嘉郡上午在律師陪同下，針對宣傳車散布不實言論，及懸掛一國兩制不實布條，到雲林地檢署按鈴控告蘇治芬與列為民進黨不分區立委范雲違反選罷法、加重誹謗罪、公然污辱罪及社會秩序維護法，並籲請檢方迅速偵查，釐清真相，以免影響選情。

蘇治芬陣營則簡單回應「尊重、遺憾，靜待司法還原真相！」。

張嘉郡指出，去年12月26日蘇治芬與范雲，藉由「宣傳車事件」影射、抹黑她主導該事件，從蘇治芬直播內容及當事人澄清，證明整起事件是蘇治芬「作賊喊捉賊」，意圖用奧步影響選舉，只有以控告來遏止選舉奧步。

張嘉郡表示，宣傳車事件發生後范雲又在網路散播謠言，極盡抹黑之能事，整件事件很清楚是蘇治芬的宣傳車聲音太大，吵到村民安寧，三、五名村民前往制止，如此單純的事，竟被渲染成黑道包圍，把蘇治芬妹妹拉下車，完全抽曲事實，她一定要提告釐清事實。

律師羅裕欽說，事件發生後，蘇治芬在社群網站貼文留言「蘇治芬的戰車停在東勢程海路邊，張嘉郡競選幹部住家突然好幾個凶神惡煞跑出來，硬把車門打開，把蘇治芬妹妹拖下車，民主如此實令人難以置信」等文字。范雲未查證下也在臉書發表快訊並影射圍車的人是從張嘉郡競選幹部住家跑出十幾人等。這些不實言詞已損及張嘉郡名譽，意圖使人不當選。

張嘉郡強調，除宣傳車事件，蘇治芬更掛出布條，誣指總統候選人韓國瑜、立委候選人張嘉郡主張「一國兩制」，她和韓都公開表明不曾說過並否認主張一國兩制，這種意圖使人不當選手段太明顯。羅裕欽強調事證確鑿，因選舉逼近呼籲檢方能速查釐清，以免影響選情。

蘇治芬競總發言人邱世文說，針對張嘉郡陣營指控的宣傳車事件已進入司法程序，對提告予以尊重但也感到遺憾，因所指控內容仍都是選舉手段，他們靜待司法調查讓一切真相還原。

張嘉郡今天控告蘇治芬違反選罷法與誹謗。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡今天控告蘇治芬違反選罷法與誹謗。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬競總發言人邱世文對張陣營提告表示尊重。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬張嘉郡2020選舉2020選舉雲林縣立委

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