2020大選全國第一件賄選案 台南地檢署起訴2嫌

台南檢警調據報，李姓男子去年11月間招募工會會員時，每人繳1200元，會員每年可吃餐廳4次和全台旅遊10次以上，且每人可領取香腸、魚丸、可口奶滋等物，涉嫌為台南市第二選區一立委候選人賄選，案經檢方調查，今天依賄選罪嫌起訴李及鄭姓男子2人，王姓及林姓民眾2人緩起訴。

然而，立委候選人李武龍日前在律師陪同下到台南地檢署按鈴申告。李武龍說，李姓男子未經他和他父親李和順同意，冒用他名義掛名為工會發展協會顧問，並冒用他父親名義為會長，對外收費招攬會員。因李男對外詐欺斂財行為已在選區造成影射他賄選的負面影響、破壞其名譽，必須提告、捍衛自己名譽與清白，因此控告李姓男子涉及詐欺及違反選罷法罪嫌。

檢方調查，家住麻豆區李姓男子，去年11月16日，參加台南市第二選區立法委員候選人競選總部成立大會，心生支持之意，以未立案的「台南市麻豆魚丸豬肉工會發展協會」名義，自行掛名候選人李武龍父子為會長、顧問，向麻豆、善化地區散發該協會宣傳單，內載只要支付1200元的會費，「一年內可免費前往特約餐廳用餐4次」，每次每人餐費至少400元，已預計去年12月16日辦理年終餐會，一桌10人，每桌4000元。

另「每年全省旅遊10次以上，旅遊另繳費用」，會員及家屬均可折抵旅遊費用200元，加入會員者另可獲得「魚丸8顆、香腸五節及可口奶滋餅乾2條」，總價值174元至184元，合計每人每年總價逾3774元至3784 元，顯已逾所繳交的會員費用為誘因。

同時，李等人在散發宣傳單邀集會員時，以 LINE或口頭請求該選區立法委員選舉有投票權的人欲加入會員者，投票支持李武龍，王姓及林姓兩名民眾因此同意加入成為該會會員，並繳交1200元會費，涉期約賄選。