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孫道存求法官撤銷羈押：我欠的女兒、女婿可為我償還

2020-01-02 12:37聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存掏空200億元入監服刑，昨天刑滿出獄，又因被控侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」1億2000萬元裁定羈押禁見。台北地院今天開庭，孫三度請求法官撤銷羈押禁見，強調侵占款沒有起訴書寫的那麼多，「就算有，女兒、女婿也可為我償還」。

孫道存說，侵占案發生2年多，被調查局搜索過，所有資料都被拿走，沒有隱瞞、湮滅的可能，挪用基金會的錢只有他一人，沒有人會跟他串證；孫說，他犯的不是重罪，法定刑度是1年以上，法官羈押裁定上指他犯「重罪」 是不對的。

孫說，網球基金會的錢已經還清，以他在台灣過去事業上的成就、個人的聲譽，絕對不會逃亡，何況家中還有96歲的母親要侍奉、陪伴；孫說，就算真如檢察官指控還有5千萬元沒有回補，「我女兒、女婿也可以為我償還」。

孫說，在八德外役監服刑時，他19次回家探親，每次3到4天，外出時都沒有提供擔保，每次都準時甚至提早返監，他最後一次是去年12月9日返家，「如果我要落跑，為什麼不在12月9日跑掉呢？」，請法官撤銷他的羈押禁見裁定。

孫道存的辯護律師蕭維德說，孫道存侵占2個基金會的實際損害，不會超過2個基金會所有款項，「太平洋網球基金會」原有1200萬元、「孫法民文教基金會」原有2200萬元，總共只有3400萬元，檢察官認定侵占款是1億2000萬元，是因提領又存入、存入又提領。

律師丁中原說，孫道存偵查以來都認罪，沒有翻供、卸責，對所有提領記錄都不爭執，本案爭點是對侵占款多少檢、辯主張不同，如何計算是法律見解問題；丁說，依犯罪起點來看，「就算把2個基金會的錢全侵占了，也不會超過3400萬元」，既然不聲請證據調查，盼過年前就可以召開審理庭。

準備庭中午即庭畢，承審法官准許孫道存與律師接見，諭知孫律見後還押台北看守所。由於孫道存與律師團均口頭聲請撤銷昨天剛裁出的羈押禁見處分，法官說，是否為新的裁定，待下午與合議庭評議後才能決定。

孫道存(戴口罩、穿綠色囚服者)今天中午開完庭後還押台北看守所。記者王聖藜/攝影
孫道存(戴口罩、穿綠色囚服者)今天中午開完庭後還押台北看守所。記者王聖藜/攝影
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孫道存檢察官掏空

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