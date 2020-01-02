孫道存求法官撤銷羈押：我欠的女兒、女婿可為我償還

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存掏空200億元入監服刑，昨天刑滿出獄，又因被控侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」1億2000萬元裁定羈押禁見。台北地院今天開庭，孫三度請求法官撤銷羈押禁見，強調侵占款沒有起訴書寫的那麼多，「就算有，女兒、女婿也可為我償還」。

孫道存說，侵占案發生2年多，被調查局搜索過，所有資料都被拿走，沒有隱瞞、湮滅的可能，挪用基金會的錢只有他一人，沒有人會跟他串證；孫說，他犯的不是重罪，法定刑度是1年以上，法官羈押裁定上指他犯「重罪」 是不對的。

孫說，網球基金會的錢已經還清，以他在台灣過去事業上的成就、個人的聲譽，絕對不會逃亡，何況家中還有96歲的母親要侍奉、陪伴；孫說，就算真如檢察官指控還有5千萬元沒有回補，「我女兒、女婿也可以為我償還」。

孫說，在八德外役監服刑時，他19次回家探親，每次3到4天，外出時都沒有提供擔保，每次都準時甚至提早返監，他最後一次是去年12月9日返家，「如果我要落跑，為什麼不在12月9日跑掉呢？」，請法官撤銷他的羈押禁見裁定。

孫道存的辯護律師蕭維德說，孫道存侵占2個基金會的實際損害，不會超過2個基金會所有款項，「太平洋網球基金會」原有1200萬元、「孫法民文教基金會」原有2200萬元，總共只有3400萬元，檢察官認定侵占款是1億2000萬元，是因提領又存入、存入又提領。

律師丁中原說，孫道存偵查以來都認罪，沒有翻供、卸責，對所有提領記錄都不爭執，本案爭點是對侵占款多少檢、辯主張不同，如何計算是法律見解問題；丁說，依犯罪起點來看，「就算把2個基金會的錢全侵占了，也不會超過3400萬元」，既然不聲請證據調查，盼過年前就可以召開審理庭。