林國春秘書LINE傳抹黑影片 張宏陸將到新北檢提告

民進黨新北市第6選區立委候選人張宏陸今開記者會，直指退休警察陳俊傑拍攝影片，抹黑他騙選票跟鈔票，而影片還被對手國民黨立委候選人林國春的秘書黃國洲在LINE群組散播。張宏陸表示，國民黨只會抹黑，日前已到刑事局報案陳跟黃違反選罷法及妨害名譽，預計明天前會到新北地檢署告林國春意圖使人不當選。對此，林則不予以回應。

影片中，陳俊傑說，「我要向大家指控張宏陸不但騙選票，更騙民眾口袋的鈔票，民國92年陸盟商行涉嫌網路詐騙，在台負責人為張宏陸，張到士林分局到案說明後，移送士林地檢署偵辦，該公司最後清查涉嫌詐欺280筆，詐欺金額高達3億元，最後判賠返還被害人4萬美金，讓我們大家一起來共同檢驗。」

張宏陸委任律師杜英達表示，該影片中的案子，根本和張宏陸沒有關係，該公司的負責人也不是張，當年他受委任處理此案，早在2004年士林地檢署就以不起訴結案，書類字號為士林地檢93偵字第5724號，都是可以查證、有憑有據的資料。

張宏陸氣憤地說，陳俊傑不知是受誰指使，竟然用不實的指控來抹黑，而林國春的秘書黃國洲就是散播這段影片的人，「林國春不應該出來講清楚嗎？」他質疑，「國民黨選到最後只會抹黑，國民黨選舉只剩這些嗎？抹黑嗎？」

張宏陸表示，上月31日已到刑事局針對陳跟黃2人報案，而林國春本人縱容團隊散播不識訊息，他接下來也會對林國春本人提告，涉嫌違反選罷法，希望選民能睜大眼看清楚。

杜英傑提醒，根據選罷法第104條，意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，可處5年以下有期徒刑，希望大家不要以身試法，不要散播不實消息。