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勞動司法元年！台北地院設專庭選調解委員因應新制上路

2020-01-02 11:34聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

勞動事件法昨日正式上路，台北地方法院今舉辦勞動調解委員授證典禮及座談會，司法院秘書長林輝煌致詞時指出，司法院已制定13項子法，各地法院也設置勞動法庭，建立勞動調解程序，讓當事人自主且迅速解決爭議，也減少勞工訴訟經濟上的負擔。台北地方法院院長黃國忠表示，今年是司法的勞動元年，再次為法律及經濟上的弱勢建構司法安全網。

勞動事件法2018年12月5日公布，司法院指定昨日施行，被喻為「勞動司法人權最大指標性突破」，突破過去勞資爭議案件對勞工的訴訟地位，減輕勞工在法院遭遇的時間及金錢障礙。幫助勞工和資方地位趨於對等，甚至擁有高於資方的抗爭資源。

林輝煌指出，司法院一年內完成修訂13項子法，各級法院也設置勞動專業法庭或專股，遴選勞動專業法庭法官，也遴聘勞動調解委員，並辦理相關研習，環境硬體及經費方面，設置勞動調解室，編列勞動調解等預算，建置相關資訊、統計與研考系統；另有勞動調解小六法，提供辦理勞動事件人員參考，製作短片等廣告，供各界瞭解勞動事件法的內涵。

他說，勞動事件法是法院處理勞動事件的專法，性質上為民事訴訟法的特別法，而勞動調解程序為勞動事件法的重要特色，將由勞方、資方調解委員各1人，與法官組成勞動調解委員會，共同替當事人調解，未來期待借助委員的專長及經驗，與法官共同以公正、公平、客觀的立場調解，保障勞資雙方權益、促進和諧，贏得人民對法院的信賴。

黃國忠指出，勞動事件法昨正式施行，今年嚴格來說是司法的勞動元年，再次建構司法安全網的一年，為法律及經濟上的弱勢來建構司法與社會安全網。他說，北院去年8月28日已把勞工庭改成勞動庭，共有2庭10位法官，從今年1月1日開始不再兼辦其他各類型案件，專門處理勞動案件。

他說，北院遴選132位調解委員，其中男性88位，女性44位，並有律師、教授、醫師、媒體、政府部門主管、企業負責人及重要幹部、工會代表人及重要幹部，希望多元組成的調解委員在未來多元的勞動案件中，促進雙方權益及和諧。

黃國忠表示，北院去年勞工案件逾千件，牽涉逾千個家庭，又如RCA案即牽扯到更多的人，急須勞動事件法讓訴訟更精緻，調解更精緻。

台北地方法院設置勞動調解室，期盼在溫馨、和諧的氛圍下解決勞動紛爭。記者林孟潔／攝...
台北地方法院設置勞動調解室，期盼在溫馨、和諧的氛圍下解決勞動紛爭。記者林孟潔／攝影
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台北地方法院設置勞動調解室，期盼在溫馨、和諧的氛圍下解決勞動紛爭。記者林孟潔／攝...
台北地方法院設置勞動調解室，期盼在溫馨、和諧的氛圍下解決勞動紛爭。記者林孟潔／攝影
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司法院秘書長林輝煌參加台北地院勞動調解委員授證典禮及座談會致詞。記者林孟潔／攝影
司法院秘書長林輝煌參加台北地院勞動調解委員授證典禮及座談會致詞。記者林孟潔／攝影
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台北地方法院院長黃國忠頒發調解委員證書。記者林孟潔／攝影
台北地方法院院長黃國忠頒發調解委員證書。記者林孟潔／攝影
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司法院勞動事件法

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