勞動司法元年！台北地院設專庭選調解委員因應新制上路

勞動事件法昨日正式上路，台北地方法院今舉辦勞動調解委員授證典禮及座談會，司法院秘書長林輝煌致詞時指出，司法院已制定13項子法，各地法院也設置勞動法庭，建立勞動調解程序，讓當事人自主且迅速解決爭議，也減少勞工訴訟經濟上的負擔。台北地方法院院長黃國忠表示，今年是司法的勞動元年，再次為法律及經濟上的弱勢建構司法安全網。

勞動事件法2018年12月5日公布，司法院指定昨日施行，被喻為「勞動司法人權最大指標性突破」，突破過去勞資爭議案件對勞工的訴訟地位，減輕勞工在法院遭遇的時間及金錢障礙。幫助勞工和資方地位趨於對等，甚至擁有高於資方的抗爭資源。

林輝煌指出，司法院一年內完成修訂13項子法，各級法院也設置勞動專業法庭或專股，遴選勞動專業法庭法官，也遴聘勞動調解委員，並辦理相關研習，環境硬體及經費方面，設置勞動調解室，編列勞動調解等預算，建置相關資訊、統計與研考系統；另有勞動調解小六法，提供辦理勞動事件人員參考，製作短片等廣告，供各界瞭解勞動事件法的內涵。

他說，勞動事件法是法院處理勞動事件的專法，性質上為民事訴訟法的特別法，而勞動調解程序為勞動事件法的重要特色，將由勞方、資方調解委員各1人，與法官組成勞動調解委員會，共同替當事人調解，未來期待借助委員的專長及經驗，與法官共同以公正、公平、客觀的立場調解，保障勞資雙方權益、促進和諧，贏得人民對法院的信賴。

黃國忠指出，勞動事件法昨正式施行，今年嚴格來說是司法的勞動元年，再次建構司法安全網的一年，為法律及經濟上的弱勢來建構司法與社會安全網。他說，北院去年8月28日已把勞工庭改成勞動庭，共有2庭10位法官，從今年1月1日開始不再兼辦其他各類型案件，專門處理勞動案件。

他說，北院遴選132位調解委員，其中男性88位，女性44位，並有律師、教授、醫師、媒體、政府部門主管、企業負責人及重要幹部、工會代表人及重要幹部，希望多元組成的調解委員在未來多元的勞動案件中，促進雙方權益及和諧。