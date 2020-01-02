勞資糾紛訴訟前先調解 士院黃金團隊圓滿、和諧、雙贏

新修正勞動事件法今年1月1日實行，全台各法院配合新制上路，今日士林地方法院舉辦勞動調解委員會授證典禮，頒發調解委員聘書，士院更特別命名「和諧」、「圓滿」、「雙贏」等3間調解室，用以彰顯新制精神，期許在調解程序中，化解勞資糾紛癥結，避免進入法庭爭訟。

士院今早舉行「勞動題解委員授證典禮暨座談會」，院長蔡彩貞逐一頒發聘書予42位勞動專庭的調解委員，儀式隆重;勞動專庭庭長蔡志宏細心介紹勞動黃金團隊及溫馨現代感的工作環境。

士院指出，勞動專庭由6位資深績優法官，及42位調解委員組成黃金團隊，其中包含勞動一庭庭長蔡志宏（智慧財產法院法官）、勞動二庭黃欣怡庭長（高等法院勞動、工程專庭法官），以及空股法官謝佳純明（士院勞動專股法官）、淨股法官林銘宏（14年公設辯護人經驗、士林地院內湖簡易庭法官）、優股法官絲鈺雲（士院勞動專股法官8年）、文股莊明達法官（士林法院刑事庭法官、審判長、士林簡易庭法官）。

勞動事件法修正，開啟解決勞資爭議的新契機，其中確立「勞動調解前置原則」，明定案件起訴後，必須先行調解。調解委員會由1位法官及勞動組、事業組調解委員各1位，共3人先行調解，化解勞資糾紛癥結，避免進入法庭爭訟。

法院指出，調解委員會除了促成合意調解外，也可整理爭點、調查事實及必要證據，也能依職權提出調解方案。若勞資雙方無法達成共識，調解過程中的調查事實及證據，將為事件後續訴訟審理判斷依據。

庭長蔡志宏表示，士林地方法院勞動專庭設置具有「溫馨現代感」的勞動調解室，以「圓滿」、「和諧」、「雙贏」等三大寓意吉祥的名稱命名，彰顯新制蘊含的精神，讓當事人進入法院粉綠色的圓滿室、和諧室，以及粉紅色雙贏室，即能順利達成調解。