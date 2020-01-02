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淨化選前治安 新北警總動員全市同步掃蕩賭博

2020-01-02 11:06聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

為期淨化選前治安，防制金錢、不法利益介入選舉，新北市警局從去年12月24日起，配合內政部警政署規劃執行選前「全國同步查緝賭博專案行動」，連日強力掃蕩六合彩、網路賭博等可能為選舉賭盤簽注管道之不法業者及各式賭博場所，截至去年12月30日為止，查獲涉及違反賭博罪嫌共74件175人，其中選舉賭盤5件8人、職業賭場6件44人、六合彩簽賭25件35人、運動簽賭1件1人、網路賭博22件30人。

為嚴防賭盤形成、竄動，新北市警局執行此次查緝賭博專案行動，鎖定可疑目標或經常遭民眾檢舉聚賭等場所，深入蒐集不法事證，動員748人次警力，同步於151處執行搜索、臨檢勤務，強力查緝不法分子。

板橋警分局於專案期間執行網路巡邏時發現李姓及陳姓嫌犯，以「第15任總統、副總統」選舉開票結果作為賭博標的，開放賭盤供不特定人士下注，透過網路社群「Facebook」發送簽賭廣告吸引不特定人士聯繫下注，3位候選人分別有各自賠率，賭客如押注特定候選人，而該候選人勝選即可取得該賠率之彩金；反之，賭客未押中，賭資全歸陳嫌所有，員警假扮賭客與犯嫌相約面交下注賭金，當場逮捕2嫌並從身上扣得供賭客下注手機3支；淡水警分局、蘆洲警分局也分別查獲選舉賭盤，目前警方積極擴大偵辦向上溯源追查上、下游組頭，全力遏止選前可能影響選舉結果簽賭風氣。

新莊警分局也配合本次專案行動，在接獲轄內有賭博之情事後，隨即前往監控、蒐證，見時機成熟，破獲位於轄內以博奕協會名義在鐵皮屋公然招客經營德州撲克職業賭場1件12人，並查扣抽頭金6600元、賭資5萬3000元及籌碼64萬500元，賭場負責人以為警方正忙於選舉勤務，無暇取締，殊不知警力維安沒有空窗期，本案除依法移送外，亦函請市府各相關局處依第三方警政實施行政干預裁罰，以徹底剷除犯罪誘因場所。

新北市警方表示，除配合警政署規畫執行這次選前「全國同步查緝賭博專案行動」，對六合彩、網路賭博等可能為選舉賭盤簽注管道不法業者及各式賭博場所大掃蕩外，為維護明年1月11日選舉工作，將對金錢、不法利益或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，剪除簽注管道，以淨化選舉風氣。

新北警方破獲賭場現場查扣賭資籌碼。圖／警方提供
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新莊警分局破獲隱藏於鐵皮屋內職業賭場。圖／警方提供
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賭博新北

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