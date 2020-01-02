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警民勾結扮黃牛詐建商 3人均涉詐欺罪遭起訴

2020-01-02 10:25聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

文山一警分局員警王柏鈞被控涉嫌夥同友人洪清瑞、林敬富籌組詐騙集團，假扮調查官向新北市新店區知名建設廖姓前董座恐嚇，謊稱婚外情挨告，可協助廖疏通檢察官擺平官司，詐得近600萬元。台北地檢署調查後，今依加重詐欺罪將3人起訴。

據調查，林敬富多年前曾幫廖董追討1筆上億元債務，2人因此成為好友，2018年間，林男知悉廖董名下有不少存款，因而心生歹念，找來具有司法實務經驗的王柏鈞假扮調查官，謊稱廖董的婚外情已經被發現，地檢署偵辦通姦罪，要王告知廖董「我們可以幫忙處理。」

廖董擔心事件曝光會影響家庭與聲譽，立即向王柏鈞求證真偽，王見廖董已上鉤，稱自己是市調處大安調查站組長、洪清瑞是「維安查報隊」司法警察，可以幫忙搞定檢察官，但要一些「活動費」與「封口費」，否則消息可能會曝光。

廖董不疑有他，1年內陸續匯款20萬元、50萬元、500萬元給王柏鈞等人。後來林男再向廖董要錢，廖董認為已經付出足夠費用打點警調人員，拒絕再拿錢出來，不料竟遭人痛毆導致失憶，被送醫住院治療期間，女兒認為內情不單純，堅持帶廖董報案，才讓這起事件曝光。

去年11月5日，檢調搜索約談王等3人到案，深夜依串證之虞向法院聲押禁見洪、林兩人，命王以120萬元交保。但王直到6日凌晨1點30分仍覓保無著，檢方改聲押禁見。

據了解，洪清瑞、林敬富偵訊時，否認涉及司法黃牛詐騙，供稱和廖董是多年好友，但王柏鈞坦承，全案是3人設局詐騙廖董，檢方因此認為洪、林有串證之虞向法院聲請羈押禁見。

文山一警分局員警王柏鈞被控涉嫌夥同友人洪清瑞、林敬富籌組詐騙集團，詐得近600萬...
文山一警分局員警王柏鈞被控涉嫌夥同友人洪清瑞、林敬富籌組詐騙集團，詐得近600萬元。圖／資料照。
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詐騙集團司法

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