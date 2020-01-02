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貼文「民進黨用NCC控制媒體」被法辦 法院裁定不罰

2020-01-02 10:05聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

吳姓網友在臉書刊登「民進黨用NCC控制各大媒體功夫一流…可惡至極」，警方認為造謠，將他依違反社會秩序維護法移送法辦。台北地院認為，吳所評論為可受公評的事，屬言論自由，不足以使聽聞者產生畏懼、恐慌，裁定不罰。可抗告。

新北市警新店分局移送指出，吳2019年10月13日22時43分在住處登入臉書帳號，張貼「民進黨用NCC控制各大媒體功夫一流吧！連登革熱疫情消息都不敢播報還幫台南市政府隱匿疫情。要不是正義人士用LINE轉PO我看全國同胞都被蒙騙，真是可惡至極」，吳造謠。

裁定說，所謂謠言，是指無事實根據憑空捏造、無的放矢，散布之方式不問出於口頭或文字，不以發生實害為必要；憲法規定，人民言論自由應予保障，是維持民主多元社會正常發展的機制，國家應給予最大限度保障。

法院調查，吳姓網友將文章張貼於「韓國瑜總統後援會前進總統府」社團網頁，從內容觀察，他貼文的目的，是針對政府隱匿疫情的質疑及抒發不滿情緒，非故意捏造謠言；政府是否隱匿登革熱疫情，則為可受公評之事，吳對公共事務的意見及評價，屬保障言論自由的範疇。

裁定指出，縱然吳的文章被不特定人瀏覽、討論，但不足以使聽聞者產生畏懼、恐慌的負面心理、進而影響公共安寧，與社維法構成要件不符，吳不必罰。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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