遠航副機師棄12.9萬月薪「落跑」 高院判賠191萬元

遠東航空主張，機師陳緒芬2010年簽立飛行機師養成訓練契約，約定參加遠航提供的飛行機師養成訓練，自正式任用為飛行機師之日起應服務至少10年，若有違反，應賠償損失。陳緒芬翌年受聘為副機師，但2014年便離職，遠航主張應賠償3階段養成費和生活津貼，主張向他和契約保證人賠償202萬元。台北地院判陳等人應賠償47萬餘元，雙方皆上訴，台灣高等法院判陳共應賠191萬餘元才合理。

遠航上月12日無預警停飛，董事長張綱維事後卻稱是「烏龍一場」，也沒要資遣逾千名員工，還希望復飛；但經此事件，復飛希望渺茫。陳緒芬為獲聘為航務處機隊部MD機隊副機師，但遠航MD82／83機隊機齡老舊，不過遠航仍宣稱「MD飛機擁有如軍機般強韌結構、堅固耐操的機身，耐用年限長，是一款安全可靠的飛機，目前在美國本土仍持續營運載客」。

遠東航空主張，陳緒芬2011年11月1日受聘為副機師，卻在2014年10月1日離職，依約應賠償三階段養成訓練費總計248萬元和生活津貼56萬元，按尚未服務月數與應服務月數的比例計算，扣除他未領2014年9月份薪資12萬9112元後，應賠202萬元。

陳緒芬抗辯，自2011年5月10日取得民航檢定證以來，遠航沒要求他另簽定最低服務年限的契約，因此最低服務年限契約沒成立，他無庸賠償。原契約記載「乙方自甲方正式任用為飛行機師之日起，應於甲方服務至少10年」，然他簽約時，還未取得民航檢定證，未具飛行機師資格，能否與遠航簽訂最低服務年限契約有疑義，這只能算是「預約」。

陳緒芬2010年9月1日擔任副機師，翌年2月15日取得民航檢定證，但遠航因前次財務危機，直到2011年4月18日才又復航，以2011年11月1日他經任用為MD機隊副機師之日起算服務年限，不公平。

高院審理後，認為契約約定陳緒芬自正式任用為飛行機師之日起應服務至少10年。陳2011年11月1日經遠東航空任用為副機師，自該日起依「飛行機師薪給辦法」領取薪資，因此陳最低服務年限應至110年10月31日止。

契約約定陳緒芬期前離職應賠償費用的計算方式為「（養成訓練費＋生活津貼）×尚未服務之月數÷應服務之月數（120 個月）。」三階段養成訓練費用合計248萬元，陳受訓期間共領取生活津貼40萬元，他離職時未服務月數為85個月，因此陳緒芬應賠償違約金為204 萬元。