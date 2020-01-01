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夫妻打離婚官司分居 竟又跑出小三爆婚外情

2020-01-01 17:13聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

擔任藥師的賴姓女子3年前與丈夫胡姓男子分居打離婚官司，又發現胡與擔任業務經理的廖姓女子，趁二人分居期間六度出國同遊，對廖女提告妨害婚姻並請求損害賠償100萬元，新北地院考量二人已於今年7月由高院調解離婚，胡男並負擔贍養費60萬元，日前裁定廖女應賠償賴女精神慰撫金10萬元，可上訴。

判決指出，賴女於102年與胡男結婚，婚後因感情不睦，雙方於106年分居打離婚官司，今年7月經高院調解離婚，胡男允諾支付60萬元膽養費給前妻。

全案在審理期間，賴女意外發現胡男趁二人分居，雙方法定婚姻關係尚未解除期間，自106年9月至107年11月，與擔任業務經理的廖姓女子六度搭機同遊韓國、日本、新加坡、菲律賓等地，二人還聯名印製海外婚禮喜帖，怒告廖女妨害婚姻並損害賠償精神撫慰金100萬元。

廖女辯稱，不知胡男已婚，僅因要成立海外婚禮顧問公司才出國進行海外考察，胡男為協助創業才陪同出國，且是與多人同團，至於二人聯名的海外婚禮喜帖，只是向胡男「借名」做為樣本，二人並無結婚之意。

新北地院認為海外婚禮事業既屬廖女所稱為自行創業，何需由胡男陪同多次前往國外考察，甚至不顧其已婚身分仍出借名義供廖女聯名印製喜帖，認為已逾越普通朋友交往分際，因是廖女與胡男共同侵害賴女的配偶權，二人應平均分擔損害賠償義務共20萬元，考量高院今年7月已調解二人離婚，胡男並已負擔60萬元膽養費，日前判決廖女應賠償10萬元，仍可上訴。

夫妻打離婚官司分居，竟又扯出先生與小三六度出國同遊，爆出婚外情，新北地院判小三賠...
夫妻打離婚官司分居，竟又扯出先生與小三六度出國同遊，爆出婚外情，新北地院判小三賠償10萬元。圖／報系資料照片
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離婚婚禮婚姻

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