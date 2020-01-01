酒店女郎借錢墮胎 又決定生產不回酒店上班被控詐欺
在酒店上班的許姓女子懷孕後，向洪男借4萬3千元，並說「拿掉小孩」再去上班。許女後來沒墮胎，今年7月間產子，未回酒店上班，被洪控告詐欺。基隆檢方認為，許女未虛構懷孕一事誆騙洪男，並無施用詐術借錢，兩人債務為民事糾紛，處分不起訴。
警方調查，許女去年12月21日以電話及通訊軟體LINE，向洪詐稱因為懷孕要拿掉小孩，等小孩拿掉再去上班，並開口借4萬3千元調理身體。洪當天和隔天分別匯3萬元、1萬3千元到許女銀行帳戶。
洪男等到今年2月，發現許女仍未返回上班，且避不出面處理與他的債務，認為被許女欺騙，報警處理。基隆警一分局偵詢後，將許女依詐欺取財罪嫌送辦。
基隆地檢署檢察官偵訊時，許女供稱，她因為在酒店上班，所以知道懷孕之後，確實有想要拿掉小孩的念頭，但後來決定把小孩生下來。
許女說，她的經紀人「樂哥」借給她7千元，並請洪男也借錢給她度過難關。今年農曆過年後，她有把5萬元交給樂哥派來的人，不知道為什麼會被告詐欺。
檢方認為，洪男知道許女懷孕，需要用錢調養身體，並非因許女施用欺罔詐術才借錢給她。許女今年7月19日確於台中市一家婦產科醫院生下男嬰，並無虛構懷孕一事誆騙洪男匯款。本件應屬民事糾紛，許女主觀上無詐欺犯意，罪嫌不足不起訴。
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