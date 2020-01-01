男偷情女同事被髮妻抓包 過戶房產悔過小三判賠

相關新聞
林國慶臉書指選區有賄選 檢指示警調馬上查辦2020-01-01 11:29
闖路檢點遭罰9萬不服 找豬隊友做偽證吃官司2020-01-01 11:19
酒店少爺否認媒介性交易 辯「只是介紹賺錢工作」2020-01-01 12:12
酒店女郎借錢墮胎 又決定生產不回酒店上班被控詐欺2020-01-01 15:46
車測中心教官闖紅燈跑給警察追 法院因這理由撤銷罰單2020-01-01 14:53
連千毅春節前羈押屆滿 涉「直播主之亂」恐遭起訴2020-01-01 14:10
酒後相約按摩 渣男趁女性友人酣睡性侵判3年2020-01-01 14:03
遭轎車衝撞板橋警連開2槍 逃逸3嫌到案2020-01-01 13:39
彰化藍綠競選旗幟都被偷 鹿港警方逮獲涉案男子2020-01-01 13:18
影/跨年太嗨腳踹警車 男子酒測值1.02送辦2020-01-01 13:18
敬酒口角喪失理智 男子爆打前同事傷重不治判7年8月2020-01-01 10:56
掏空200億案本來今天出獄 孫道存又涉侵占1.2億被羈押2020-01-01 10:35
大型重機台74鬥四輪 飆速250公里遭法辦2020-01-01 09:28
酒駕撞死3人 判刑8年10月2020-01-01 01:17
立委辦公室主任「選民服務」 害2公務員吃官司2020-01-01 00:58
童星長大 殺人罪判15年2020-01-01 00:54
「買票才能當選」 桃園前議員遭判刑2020-01-01 00:46
后豐命案再審 2被告改判無罪2020-01-01 00:34
「吃毒無罪」再延燒 藍綠互告2019-12-31 23:54
台南議長賄選案 李全教改判9月2019-12-31 23:51
家人涉賄 中市議員尤碧鈴當選無效定讞 王立任遞補2019-12-31 23:51
涉詐領助理補助千萬元 新北議員高敏慧被訴2019-12-31 23:36
過濾陳情案件驚覺廢棄、未掛牌車輛擾民 新店警強制清除2019-12-31 21:20
綠委助理關說堅稱「選民服務」 法官痛批「大言不慚」2019-12-31 19:09
「長輩堅持原住民買票才能當選」 前議員遭判刑1年10月2019-12-31 18:06
后豐大橋命案逆轉 罕見二三審重大歧見2019-12-31 17:33
留言辱罵金溥聰「金狗男寵」 男網友判賠20萬元2019-12-31 17:15
嘉縣選民收賄翻供被訴偽證 地方認為當選無效才是重擊2019-12-31 17:02
富味鄉前董座副總曾自白卻沒減刑 二審大減2019-12-31 17:00
警方偵辦假訊息過頭？網友發文竟涉「預備殺人」2019-12-31 16:51
開庭逾150次審理近10年 十大槍擊要犯獲判無罪2019-12-31 16:45
以新竹地檢名義傳假新聞稿 清大前助教偽造文書被起訴2019-12-31 16:44
酒駕時速近百公里 他撞死3名環保志工路人判8年10月2019-12-31 16:42
蔣友柏離婚積欠扶養費被告 今天開庭有共識了2019-12-31 16:19
影／酒駕騎士拒檢逃3公里 上班族超無辜被撞飛2019-12-31 15:40
詐領助理補助1181萬 民進黨新北市議員高敏慧涉貪起訴2019-12-31 14:49
蔣友柏離婚遭控拖欠扶養費 前妻一狀告上法院2019-12-31 14:24
警12秒開9槍打死涉毒越南移工 減為6月刑得易科罰金2019-12-31 14:23
台灣人民共產黨遭控招待赴陸賄選 傳喚45人訊後請回2019-12-31 14:22
熱門文章
蔣友柏離婚積欠扶養費被告 今天開庭有共識了2019-12-31 16:19
掏空200億案本來今天出獄 孫道存又涉侵占1.2億被羈押2020-01-01 10:35
大型重機台74鬥四輪 飆速250公里遭法辦2020-01-01 09:28
淡水違章釣蝦場開幕第一天 便因釣客打架列入優先拆除2019-12-31 18:38
影／台南市大飯店火災警報器清晨作響 疏散百名旅客2020-01-01 05:52
小孩來不及下車母狂追 公車司機：是我的錯嗎？2019-12-31 20:32
吳宗憲台中后里跨年開唱 男大生突騎車衝上舞台遭制伏2020-01-01 12:51
開庭逾150次審理近10年 十大槍擊要犯獲判無罪2019-12-31 16:45
林國慶臉書指選區有賄選 檢指示警調馬上查辦2020-01-01 11:29
留言辱罵金溥聰「金狗男寵」 男網友判賠20萬元2019-12-31 17:15
綠委助理關說堅稱「選民服務」 法官痛批「大言不慚」2019-12-31 19:09
影/墾丁迎曙光散場發生意外 男大生抄捷徑掉落岩洞2020-01-01 08:45
酒駕時速近百公里 他撞死3名環保志工路人判8年10月2019-12-31 16:42
立委辦公室主任「選民服務」 害2公務員吃官司2020-01-01 00:58
童星長大 殺人罪判15年2020-01-01 00:54
9歲女童泣訴「不想再練空手道」 原來教練是匹狼2019-12-31 18:23
樹林工廠火警冒惡臭濃煙 所幸提早下班放假無人傷亡2019-12-31 23:23
自強號出軌 堆高機駕駛公共危險罪遭移送2019-12-31 16:57
后豐大橋命案逆轉 罕見二三審重大歧見2019-12-31 17:33
疑海象不佳 大陸漁船金門海域翻覆5船員失蹤2019-12-31 16:43
嘉縣選民收賄翻供被訴偽證 地方認為當選無效才是重擊2019-12-31 17:02
跨年夜急救命 老翁倒卧竹林險失溫2020-01-01 09:27
處理車禍遇肇逃轎車衝撞 板橋警連開2槍制止2019-12-31 20:19
毒品混雜在穀物企圖闖關 父女入境桃園機場遭逮2019-12-31 16:54
過濾陳情案件驚覺廢棄、未掛牌車輛擾民 新店警強制清除2019-12-31 21:20
影／2020第一天他又喝掛路倒 警新年首件勤務護他回家2020-01-01 11:40
影／高職生疑不滿同學亂丟垃圾 小衝突變互毆2020-01-01 00:29
后豐命案再審 2被告改判無罪2020-01-01 00:34
「長輩堅持原住民買票才能當選」 前議員遭判刑1年10月2019-12-31 18:06
酒駕撞死3人 判刑8年10月2020-01-01 01:17
2歲男童高燒又不停抽蓄 三峽警協助開道火速趕抵醫院2019-12-31 16:40
酒店少爺否認媒介性交易 辯「只是介紹賺錢工作」2020-01-01 12:12
敬酒口角喪失理智 男子爆打前同事傷重不治判7年8月2020-01-01 10:56
以新竹地檢名義傳假新聞稿 清大前助教偽造文書被起訴2019-12-31 16:44
新年第1天台2線機車摔車撞對向貨車 2人受傷2020-01-01 11:24
富味鄉前董座副總曾自白卻沒減刑 二審大減2019-12-31 17:00
警方偵辦假訊息過頭？網友發文竟涉「預備殺人」2019-12-31 16:51
酒後相約按摩 渣男趁女性友人酣睡性侵判3年2020-01-01 14:03
彰化藍綠競選旗幟都被偷 鹿港警方逮獲涉案男子2020-01-01 13:18
新北樹林金屬加工廠大火濃煙竄天 無人受困2019-12-31 19:05
留言