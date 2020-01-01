林國慶臉書指選區有賄選 檢指示警調馬上查辦

嘉義縣立委選戰激烈，退出民進黨前立委、山區無黨籍候選人林國慶貼臉書檢舉有人賄選，引起地檢署重視，主任檢察官蔡英俊說，未接獲林國慶檢舉，會要求轄區警調馬上了解，呼籲鄉親發現有人賄選，向檢方檢舉。

林國慶說：「新年快樂，剛剛收到最新的消息，我並不快樂！因為大林鎮中林里、中坑里、上林里都已經淪陷，有人已經買票了！檢警調，加油吧！希望收到賄款的人，勇敢的跟檢警調聯絡，或由我們協助，買票人經地檢署起訴後，最高可獲得1000萬獎金，共同打擊選舉歪風。支持我的朋友們，我們必須更加努力，爭取更多選民的支持來對抗賄選的歪風！」。

由於林國慶在臉書具體檢舉指出賄選地點，檢方獲報不敢大意，指示轄區警調馬上了解。法務部公布去年九合一選舉嘉檢查賄績效全國第一，縣警局發出縣府2000萬元查賄獎金，這次總統立委選舉，除法務部檢舉賄選獎金豐厚，縣府仍編2000萬元查賄獎金，另有民進黨中央黨部提供百萬檢舉獎金

投票日逼近，嘉縣警局及縣調查站至今都未查獲賄選案，只查獲假訊息及選舉賭盤，相較上次總統立委選舉，以及去年九合一選舉，選前這段期間，警調已經查獲多起現金及送禮賄選案，這次卻靜悄悄，雖然地方仍「賄聲賄影」，但僅止於傳聞，警調都表示，只有情資，至今未查獲賄選。

警調人員說，這次選前氣氛與過去不同，讓人感到詭異，是反賄選風聲緊，樁腳不敢賄選，還是轉成地下或外地行賄，手法更隱密小心，警調人員認為，愈到選舉最後，買票才可能出現，另檢舉獎金高，查賄動作積極，也讓樁腳有所顧忌。