闖路檢點遭罰9萬不服 找豬隊友做偽證吃官司

台中市陳姓男子在前年5月間駕駛姑姑的轎車前往豐原區歡唱，陳開車行經警方路檢點時，疑因不明原因畏罪不服警方取締，闖越攔檢點，警方事後依違反道交條例規定，開罰陳9萬元，陳不服提出上訴，還找來沒有跟他同車的林姓友人上法院做偽證，辯稱陳沒有闖越路檢點，林出庭時的說法與陳供述「南轅北轍」，加上有警方錄影畫面為證，認定林做偽證，依法判刑5月、緩刑2年，支付公庫罰金5萬。

判決書指出，林姓男子（21歲）與陳姓男子是朋友，陳因在奇年5月25日深夜11時許，駕駛姑姑的轎車行經豐原區圓環北路一段、文昌街時，遇到警方攔檢點，陳因不明原因畏罪，不依警方指示停車接受稽查，闖越路檢點。

警方依蒐證畫面通知車主到案說明，陳姑姑證稱當時開車的是陳，陳遭台中市交通事件裁決處依違反道交條例規定，開罰9萬元，陳不服提出上訴，全案審理時，陳請求傳喚當時不在車內的林當證人，企圖替他開脫，林當時在法庭上證稱，陳因路不熟走錯路，迴轉時有看到警車，以為是處理車禍，沒有看到警察，衝撞攔檢點的不是當天他搭乘的轎車。

但法官根據警方蒐證的畫面，以及陳的供述，認為林、陳二人對於行經路線、車內幾人、有無換車等證詞都南轅北轍，認定林做不實證詞，林遭依偽證罪起訴，林才在承認，當時出庭時，「法官很凶，咄咄逼人」，腦筋一片空白，才會亂講。