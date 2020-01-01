親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

闖路檢點遭罰9萬不服 找豬隊友做偽證吃官司

2020-01-01 11:19聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在前年5月間駕駛姑姑的轎車前往豐原區歡唱，陳開車行經警方路檢點時，疑因不明原因畏罪不服警方取締，闖越攔檢點，警方事後依違反道交條例規定，開罰陳9萬元，陳不服提出上訴，還找來沒有跟他同車的林姓友人上法院做偽證，辯稱陳沒有闖越路檢點，林出庭時的說法與陳供述「南轅北轍」，加上有警方錄影畫面為證，認定林做偽證，依法判刑5月、緩刑2年，支付公庫罰金5萬。

判決書指出，林姓男子（21歲）與陳姓男子是朋友，陳因在奇年5月25日深夜11時許，駕駛姑姑的轎車行經豐原區圓環北路一段、文昌街時，遇到警方攔檢點，陳因不明原因畏罪，不依警方指示停車接受稽查，闖越路檢點。

警方依蒐證畫面通知車主到案說明，陳姑姑證稱當時開車的是陳，陳遭台中市交通事件裁決處依違反道交條例規定，開罰9萬元，陳不服提出上訴，全案審理時，陳請求傳喚當時不在車內的林當證人，企圖替他開脫，林當時在法庭上證稱，陳因路不熟走錯路，迴轉時有看到警車，以為是處理車禍，沒有看到警察，衝撞攔檢點的不是當天他搭乘的轎車。

但法官根據警方蒐證的畫面，以及陳的供述，認為林、陳二人對於行經路線、車內幾人、有無換車等證詞都南轅北轍，認定林做不實證詞，林遭依偽證罪起訴，林才在承認，當時出庭時，「法官很凶，咄咄逼人」，腦筋一片空白，才會亂講。

因全案林已與檢方達成認罪協商，全案依偽證罪判刑5月，緩刑2年，並支付公庫5萬元罰金，全案可上訴。

台中市林姓男子因幫朋友作偽證，雖獲判緩刑，但仍須支付公庫5萬元。圖／報系資料照
台中市林姓男子因幫朋友作偽證，雖獲判緩刑，但仍須支付公庫5萬元。圖／報系資料照
分享

台中市警察車禍

延伸閱讀

立委辦公室主任「選民服務」 害2公務員吃官司

台南議長賄選案 李全教改判9月

處理車禍遇肇逃轎車衝撞 板橋警連開2槍制止

嘉縣選民收賄翻供被訴偽證 地方認為當選無效才...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

孫道存還要再蹲牢獄！ 掏空案今出獄又涉他案遭押

2020-01-01 10:35

大型重機台74鬥四輪 飆速250公里遭法辦

2020-01-01 09:28

影／跨年完兩車暗巷相撞 3人送醫車噴進店家

2020-01-01 11:13

敬酒口角喪失理智 男子爆打前同事傷重不治判7年8月

2020-01-01 10:56

酒駕撞死3人 判刑8年10月

2020-01-01 01:17

立委辦公室主任「選民服務」 害2公務員吃官司

2020-01-01 00:58

童星長大 殺人罪判15年

2020-01-01 00:54

「買票才能當選」 桃園前議員遭判刑

2020-01-01 00:46

后豐命案再審 2被告改判無罪

2020-01-01 00:34

「吃毒無罪」再延燒 藍綠互告

2019-12-31 23:54

台南議長賄選案 李全教改判9月

2019-12-31 23:51

家人涉賄 中市議員尤碧鈴當選無效定讞 王立任遞補

2019-12-31 23:51

涉詐領助理補助千萬元 新北議員高敏慧被訴

2019-12-31 23:36

過濾陳情案件驚覺廢棄、未掛牌車輛擾民 新店警強制清除

2019-12-31 21:20

綠委助理關說堅稱「選民服務」 法官痛批「大言不慚」

2019-12-31 19:09

「長輩堅持原住民買票才能當選」 前議員遭判刑1年10月

2019-12-31 18:06

后豐大橋命案逆轉 罕見二三審重大歧見

2019-12-31 17:33

留言辱罵金溥聰「金狗男寵」 男網友判賠20萬元

2019-12-31 17:15

嘉縣選民收賄翻供被訴偽證 地方認為當選無效才是重擊

2019-12-31 17:02

富味鄉前董座副總曾自白卻沒減刑 二審大減

2019-12-31 17:00

警方偵辦假訊息過頭？網友發文竟涉「預備殺人」

2019-12-31 16:51

開庭逾150次審理近10年 十大槍擊要犯獲判無罪

2019-12-31 16:45

以新竹地檢名義傳假新聞稿 清大前助教偽造文書被起訴

2019-12-31 16:44

酒駕時速近百公里 他撞死3名環保志工路人判8年10月

2019-12-31 16:42

蔣友柏離婚積欠扶養費被告 今天開庭有共識了

2019-12-31 16:19

影／酒駕騎士拒檢逃3公里 上班族超無辜被撞飛

2019-12-31 15:40

詐領助理補助1181萬 民進黨新北市議員高敏慧涉貪起訴

2019-12-31 14:49

蔣友柏離婚遭控拖欠扶養費 前妻一狀告上法院

2019-12-31 14:24

警12秒開9槍打死涉毒越南移工 減為6月刑得易科罰金

2019-12-31 14:23

台灣人民共產黨遭控招待赴陸賄選 傳喚45人訊後請回

2019-12-31 14:22

李全教涉賄選案 更二審刑期大減改判9月

2019-12-31 14:21

影／單元五80名地主告市府瀆職 台中地政局：依法辦理

2019-12-31 14:07

W飯店小模毒趴 「醬醬」找來密醫也被起訴

2019-12-31 14:05

在小吃店「幫忙」的外籍移工，合法嗎？

2019-12-31 13:08

海豚灣戀人童星王欣逸 幫朋友出氣殺人罪遭判15年

2019-12-31 12:40

看守所管理員A陸賊金項鍊 主張「情堪憫恕」上訴遭駁

2019-12-31 12:12

販售雕刻大師朱銘木雕贗品 華視女主持人遭起訴

2019-12-31 12:07

H奶女星轟導演「厚顏無恥」 劉樂妍判無罪

2019-12-31 11:58

女老師命案逆轉 法官：法醫認定她自殺、被告通過測謊

2019-12-31 11:58
看更多

熱門文章

海豚灣戀人童星王欣逸 幫朋友出氣殺人罪遭判15年

2019-12-31 12:40

蔣友柏離婚遭控拖欠扶養費 前妻一狀告上法院

2019-12-31 14:24

南迴公路貨櫃車撞護欄車頭懸空 差點掉進太平洋！

2019-12-31 11:33

青棒國手從警？八德分局承認發布假新聞：深感抱歉

2019-12-31 13:27

蔣友柏離婚積欠扶養費被告 今天開庭有共識了

2019-12-31 16:19

影／后豐大橋女老師命案翻無罪 王淇政換「自由人」衣

2019-12-31 11:50

行車糾紛衍生暴力衝突 當街亮刀朝B柱砍出10公分缺口

2019-12-31 14:16

小孩來不及下車母狂追 公車司機：是我的錯嗎？

2019-12-31 20:32

淡水違章釣蝦場開幕第一天 便因釣客打架列入優先拆除

2019-12-31 18:38

國小地下停車場開槍了 千人到校只有5名家長帶回小孩

2019-12-31 12:00

詐領助理補助1181萬 民進黨新北市議員高敏慧涉貪起訴

2019-12-31 14:49

開庭逾150次審理近10年 十大槍擊要犯獲判無罪

2019-12-31 16:45

留言辱罵金溥聰「金狗男寵」 男網友判賠20萬元

2019-12-31 17:15

影／台南市大飯店火災警報器清晨作響 疏散百名旅客

2020-01-01 05:52

綠委助理關說堅稱「選民服務」 法官痛批「大言不慚」

2019-12-31 19:09

外送員稱沒零錢要換 下秒搞失蹤他損失700塊

2019-12-31 12:54

青棒國手從警新聞KPI壓力？ 桃園市警局：造假要處分

2019-12-31 13:52

酒駕時速近百公里 他撞死3名環保志工路人判8年10月

2019-12-31 16:42

惡狼司機轉讓毒品給少女 吸毒後硬上性侵遭判刑

2019-12-31 12:31

販售雕刻大師朱銘木雕贗品 華視女主持人遭起訴

2019-12-31 12:07

童星長大 殺人罪判15年

2020-01-01 00:54

女老師命案逆轉 法官：法醫認定她自殺、被告通過測謊

2019-12-31 11:58

影／酒駕騎士拒檢逃3公里 上班族超無辜被撞飛

2019-12-31 15:40

9歲女童泣訴「不想再練空手道」 原來教練是匹狼

2019-12-31 18:23

影/墾丁迎曙光散場發生意外 男大生抄捷徑掉落岩洞

2020-01-01 08:45

后豐大橋命案逆轉 罕見二三審重大歧見

2019-12-31 17:33

疑海象不佳 大陸漁船金門海域翻覆5船員失蹤

2019-12-31 16:43

嘉縣選民收賄翻供被訴偽證 地方認為當選無效才是重擊

2019-12-31 17:02

自強號出軌 堆高機駕駛公共危險罪遭移送

2019-12-31 16:57

嘿咻後認為男友花心 她拿刀猛刺男友致死判關13年

2019-12-31 11:52

大型重機台74鬥四輪 飆速250公里遭法辦

2020-01-01 09:28

孫道存還要再蹲牢獄！ 掏空案今出獄又涉他案遭押

2020-01-01 10:35

影／單元五80名地主告市府瀆職 台中地政局：依法辦理

2019-12-31 14:07

處理車禍遇肇逃轎車衝撞 板橋警連開2槍制止

2019-12-31 20:19

立委辦公室主任「選民服務」 害2公務員吃官司

2020-01-01 00:58

樹林工廠火警冒惡臭濃煙 所幸提早下班放假無人傷亡

2019-12-31 23:23

H奶女星轟導演「厚顏無恥」 劉樂妍判無罪

2019-12-31 11:58

毒品混雜在穀物企圖闖關 父女入境桃園機場遭逮

2019-12-31 16:54

影／竊賊破壞銀樓木門、保險櫃 偷百萬金飾被逮

2019-12-31 12:50

涉台南議長賄選案改判9月 李全教主張無罪將再上訴

2019-12-31 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top