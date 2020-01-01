影／跨年完兩車暗巷相撞 3人送醫車噴進店家

跨年完樂極生悲！台中市張男一行3人今晨參加完跨年活動，行經北屯區興安路與瀋陽路口，車輛與詹姓駕駛碰撞，詹車噴進一旁小北百貨店家內，店內物品散落一地，觸動灑水器灑水；張男一車3人身體多處擦挫傷，送醫後無礙。警方調查，雙方駕駛均無酒駕，都是參加完跨年活動返家途中，進一步車禍肇事原因有待釐清。

昨天是2019年最後一天，不少民眾深夜參加跨年活動，今晨2點半，張男(27歲)車內載著一男一女友人，3人剛參加完跨年活動準備返家，張沿瀋陽路南往北直行，與興安路東往西的詹男車輛發生碰撞。

撞擊力道大，張白色轎車車頭嚴重凹陷、保險桿掉落，詹男黑色轎車衝進一旁小北百貨店內，鐵捲門嚴重毀損、店內物品散落一地，更觸動店內灑水設備。附近民眾一早見到店家大門遭撞慘狀，忍不住驚呼，還好雙方都是開車「鐵包肉」，如果是機車發生碰撞，後果真的不敢想像。

台中市警局第五交通分隊調查，張男與詹男酒測值均為零，兩人都是剛參加完跨年活動準備返家，行經路口發現對方車輛時，「已經來不及煞車」，造成張男車上一車3人身體多處擦挫傷，所幸送醫後無礙。