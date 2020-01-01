敬酒口角喪失理智 男子爆打前同事傷重不治判7年8月

方姓男工人去年大年初一深夜到台南市東區卡拉OK唱歌時，席間因敬酒與鄰桌周姓前同事發生口角，周與同行黃姓友人起身理論而爆發衝突，方拿出玩具槍示威反遭圍毆，癱軟在地而被送醫，5天後不治，檢方依傷害致死罪起訴，兩人坦承犯行，黃賠償50萬元和解，家屬也願意原諒他，台南地院認周、黃共同犯傷害致人於死罪，分別處7年8月、7年徒刑，可上訴。

台南地院合議庭審酌，周與方前為防水工程的同事，案發時僅因敬酒問題口角細故而心生不滿，黃當時與周同行飲酒，竟與周等人聯手群毆、腳踹、或以身體重壓的方式持續毆打方倒地不起後，仍不罷手而怒氣衝天，終致方死亡無法彌補結果。

案件因周而起，周、黃下手毆打方也難分軒輊，兩人所為漠視法律秩序，對社會治安危害不輕，並造成被害家屬永難弭平的傷痛，本應重懲，惟念2 人犯後始終坦承犯行態度，深表後悔，而願賠償被害家屬，經調解結果僅黃當場給付被害人家屬現金50萬元達成調解，家屬也表示願原諒黃，不追究其刑事責任。同時考量2人家庭經濟與生活狀況等一切情狀，分別量處7年8月、7年徒刑，以示懲儆。

黃辯護人表示，案發當時方出言挑釁、持槍恫嚇，黃為免受到槍擊，始出手毆打對方，另方致命傷在腦部位置，多可歸責於周，同時黃需扶養年幼子女，如判處傷害致人於死最輕本刑仍嫌情輕法重，請依法官依刑法第59條酌減其刑。

合議庭勘驗現場監視器畫面及筆錄，指出方當時雖手握疑似槍枝，但均未有任何舉槍射擊的動作，且迅速遭到周等壓制奪槍制伏在地，此時，方已無力反擊，周、黃等竟瘋狂揮拳如雨，甚而縱身跳起重擊已倒地的方，致傷害致死的結果，黃為共同正犯，未予減刑。

檢警調查，方去年2月5日晚間11時39分，與友人前往東區一卡拉OK店飲酒作樂，席間因敬酒與鄰桌的周姓舊識發生口角，周與同桌黃姓友人起身上前理論，雙方再度爆發口角衝突，未料，周、黃等人在情緒激動失控下，周先腳踹方，黃則以左手肘緊勒其頸部，並將他拖倒在店內沙發椅上，方欲起身反抗時，黃則朝方臉部、頭部毆擊10數拳，方遭毆癱軟在地無力反抗。