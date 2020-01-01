孫道存還要再蹲牢獄！ 掏空案今出獄又涉他案遭押

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存，掏空公司200億元被判刑3年確定，今天刑滿出獄，但因又涉嫌侵占基金會1.24億元，遭北檢聲請限制住居、出境、出海，北院今天開庭，認為孫有逃亡、串供及滅證之虞，裁定羈押。

合議庭法官認為，孫道存去年12月26日開偵查庭時，僅願提供500萬保證金，與侵佔金額比例不符，且他涉犯刑期為一年以上有期徒刑，可預見未來受到的刑事處分非輕，另外，孫涉犯公共財產利益及本案被害人蒙受損失很大，故裁定羈押。