親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

孫道存還要再蹲牢獄！ 掏空案今出獄又涉他案遭押

2020-01-01 10:35聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存掏空公司200億元被判刑3年確定，今天刑滿出獄，但因又涉嫌侵占基金會1.24億元，遭北檢聲請限制住居、出境、出海，北院今天開庭，認為孫有逃亡、串供及滅證之虞，裁定羈押。

合議庭法官認為，孫道存去年12月26日開偵查庭時，僅願提供500萬保證金，與侵佔金額比例不符，且他涉犯刑期為一年以上有期徒刑，可預見未來受到的刑事處分非輕，另外，孫涉犯公共財產利益及本案被害人蒙受損失很大，故裁定羈押。

太平洋電信電纜公司前董事長孫道存。本報系資料照片
太平洋電信電纜公司前董事長孫道存。本報系資料照片
分享

孫道存掏空公共財

延伸閱讀

看守所管理員A陸賊金項鍊 主張「情堪憫恕」上...

殺小王躲了20年敗在違規左轉 二審加重為15...

網軍案串供？邱毅：楊蕙如起訴前去東京見謝長廷

地下匯兌1年被抓兩次 撤銷羈押爽開千萬藍寶堅...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

大型重機台74鬥四輪 飆速250公里遭法辦

2020-01-01 09:28

闖路檢點遭罰9萬不服 找豬隊友做偽證吃官司

2020-01-01 11:19

影／跨年完兩車暗巷相撞 3人送醫車噴進店家

2020-01-01 11:13

敬酒口角喪失理智 男子爆打前同事傷重不治判7年8月

2020-01-01 10:56

酒駕撞死3人 判刑8年10月

2020-01-01 01:17

立委辦公室主任「選民服務」 害2公務員吃官司

2020-01-01 00:58

童星長大 殺人罪判15年

2020-01-01 00:54

「買票才能當選」 桃園前議員遭判刑

2020-01-01 00:46

后豐命案再審 2被告改判無罪

2020-01-01 00:34

「吃毒無罪」再延燒 藍綠互告

2019-12-31 23:54

台南議長賄選案 李全教改判9月

2019-12-31 23:51

家人涉賄 中市議員尤碧鈴當選無效定讞 王立任遞補

2019-12-31 23:51

涉詐領助理補助千萬元 新北議員高敏慧被訴

2019-12-31 23:36

過濾陳情案件驚覺廢棄、未掛牌車輛擾民 新店警強制清除

2019-12-31 21:20

綠委助理關說堅稱「選民服務」 法官痛批「大言不慚」

2019-12-31 19:09

「長輩堅持原住民買票才能當選」 前議員遭判刑1年10月

2019-12-31 18:06

后豐大橋命案逆轉 罕見二三審重大歧見

2019-12-31 17:33

留言辱罵金溥聰「金狗男寵」 男網友判賠20萬元

2019-12-31 17:15

嘉縣選民收賄翻供被訴偽證 地方認為當選無效才是重擊

2019-12-31 17:02

富味鄉前董座副總曾自白卻沒減刑 二審大減

2019-12-31 17:00

警方偵辦假訊息過頭？網友發文竟涉「預備殺人」

2019-12-31 16:51

開庭逾150次審理近10年 十大槍擊要犯獲判無罪

2019-12-31 16:45

以新竹地檢名義傳假新聞稿 清大前助教偽造文書被起訴

2019-12-31 16:44

酒駕時速近百公里 他撞死3名環保志工路人判8年10月

2019-12-31 16:42

蔣友柏離婚積欠扶養費被告 今天開庭有共識了

2019-12-31 16:19

影／酒駕騎士拒檢逃3公里 上班族超無辜被撞飛

2019-12-31 15:40

詐領助理補助1181萬 民進黨新北市議員高敏慧涉貪起訴

2019-12-31 14:49

蔣友柏離婚遭控拖欠扶養費 前妻一狀告上法院

2019-12-31 14:24

警12秒開9槍打死涉毒越南移工 減為6月刑得易科罰金

2019-12-31 14:23

台灣人民共產黨遭控招待赴陸賄選 傳喚45人訊後請回

2019-12-31 14:22

李全教涉賄選案 更二審刑期大減改判9月

2019-12-31 14:21

影／單元五80名地主告市府瀆職 台中地政局：依法辦理

2019-12-31 14:07

W飯店小模毒趴 「醬醬」找來密醫也被起訴

2019-12-31 14:05

在小吃店「幫忙」的外籍移工，合法嗎？

2019-12-31 13:08

海豚灣戀人童星王欣逸 幫朋友出氣殺人罪遭判15年

2019-12-31 12:40

看守所管理員A陸賊金項鍊 主張「情堪憫恕」上訴遭駁

2019-12-31 12:12

販售雕刻大師朱銘木雕贗品 華視女主持人遭起訴

2019-12-31 12:07

H奶女星轟導演「厚顏無恥」 劉樂妍判無罪

2019-12-31 11:58

女老師命案逆轉 法官：法醫認定她自殺、被告通過測謊

2019-12-31 11:58
看更多

熱門文章

海豚灣戀人童星王欣逸 幫朋友出氣殺人罪遭判15年

2019-12-31 12:40

蔣友柏離婚遭控拖欠扶養費 前妻一狀告上法院

2019-12-31 14:24

南迴公路貨櫃車撞護欄車頭懸空 差點掉進太平洋！

2019-12-31 11:33

青棒國手從警？八德分局承認發布假新聞：深感抱歉

2019-12-31 13:27

蔣友柏離婚積欠扶養費被告 今天開庭有共識了

2019-12-31 16:19

影／后豐大橋女老師命案翻無罪 王淇政換「自由人」衣

2019-12-31 11:50

行車糾紛衍生暴力衝突 當街亮刀朝B柱砍出10公分缺口

2019-12-31 14:16

小孩來不及下車母狂追 公車司機：是我的錯嗎？

2019-12-31 20:32

淡水違章釣蝦場開幕第一天 便因釣客打架列入優先拆除

2019-12-31 18:38

國小地下停車場開槍了 千人到校只有5名家長帶回小孩

2019-12-31 12:00

詐領助理補助1181萬 民進黨新北市議員高敏慧涉貪起訴

2019-12-31 14:49

開庭逾150次審理近10年 十大槍擊要犯獲判無罪

2019-12-31 16:45

留言辱罵金溥聰「金狗男寵」 男網友判賠20萬元

2019-12-31 17:15

影／台南市大飯店火災警報器清晨作響 疏散百名旅客

2020-01-01 05:52

綠委助理關說堅稱「選民服務」 法官痛批「大言不慚」

2019-12-31 19:09

外送員稱沒零錢要換 下秒搞失蹤他損失700塊

2019-12-31 12:54

青棒國手從警新聞KPI壓力？ 桃園市警局：造假要處分

2019-12-31 13:52

酒駕時速近百公里 他撞死3名環保志工路人判8年10月

2019-12-31 16:42

惡狼司機轉讓毒品給少女 吸毒後硬上性侵遭判刑

2019-12-31 12:31

販售雕刻大師朱銘木雕贗品 華視女主持人遭起訴

2019-12-31 12:07

童星長大 殺人罪判15年

2020-01-01 00:54

女老師命案逆轉 法官：法醫認定她自殺、被告通過測謊

2019-12-31 11:58

影／酒駕騎士拒檢逃3公里 上班族超無辜被撞飛

2019-12-31 15:40

9歲女童泣訴「不想再練空手道」 原來教練是匹狼

2019-12-31 18:23

影/墾丁迎曙光散場發生意外 男大生抄捷徑掉落岩洞

2020-01-01 08:45

后豐大橋命案逆轉 罕見二三審重大歧見

2019-12-31 17:33

疑海象不佳 大陸漁船金門海域翻覆5船員失蹤

2019-12-31 16:43

嘉縣選民收賄翻供被訴偽證 地方認為當選無效才是重擊

2019-12-31 17:02

自強號出軌 堆高機駕駛公共危險罪遭移送

2019-12-31 16:57

嘿咻後認為男友花心 她拿刀猛刺男友致死判關13年

2019-12-31 11:52

大型重機台74鬥四輪 飆速250公里遭法辦

2020-01-01 09:28

孫道存還要再蹲牢獄！ 掏空案今出獄又涉他案遭押

2020-01-01 10:35

影／單元五80名地主告市府瀆職 台中地政局：依法辦理

2019-12-31 14:07

處理車禍遇肇逃轎車衝撞 板橋警連開2槍制止

2019-12-31 20:19

立委辦公室主任「選民服務」 害2公務員吃官司

2020-01-01 00:58

樹林工廠火警冒惡臭濃煙 所幸提早下班放假無人傷亡

2019-12-31 23:23

H奶女星轟導演「厚顏無恥」 劉樂妍判無罪

2019-12-31 11:58

毒品混雜在穀物企圖闖關 父女入境桃園機場遭逮

2019-12-31 16:54

影／竊賊破壞銀樓木門、保險櫃 偷百萬金飾被逮

2019-12-31 12:50

涉台南議長賄選案改判9月 李全教主張無罪將再上訴

2019-12-31 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top