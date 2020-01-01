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大型重機台74鬥四輪 飆速250公里遭法辦

2020-01-01 09:28聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市關姓男子在去年7月間大型重機由太原路匝道往西屯路匝道方向行駛，未料遭後方由王姓男子駕駛的轎車以破百的時速追上後，又尾隨在關後方數秒，隨後關、王二人就在台74線上以107公里至250公里的速度，任意變換車道，互相超越，時間長達6分鐘，關因事後將影片發布到網路後，經警方發現循線查獲，關承認涉案，並同意認罪協商，台中地院依妨害公眾往來安全罪，判刑3月、得易科、緩刑2年，並支付公庫5萬元。

判決書指出，王姓男子（24歲）在去年7月23日深夜11時許，開車由台74線快速道路太原路匝道往西屯路匝道行駛，途中遇到前方由關姓男子（27歲）騎乘的大型重機，王隨後以122公里至135公里的速度，先緊跟在關後方後，再超越關，意圖與關競駛，關也沒有示弱，雙方在速限為80公里的台74線快速道路上，不斷變換車道，互相超越後又放慢速度，相互競駛，時速高達107公里至250公里，時間達6分多鐘。

關事後將安全帽裝設行車記錄器的影片發布到網路上，經警方發現後，全案將王、關二人依妨害公眾往來安全罪，函送台中地檢署偵辦，關因與檢方達成認罪協商，全案在上月底依妨害公眾往來安全罪，判刑3月、得易科、緩刑2年，並支付公庫5萬元，王則是另案審結。

台中市關姓男子騎乘大型重機在去年7月間在台74線與另輛轎車競駛，因與檢方達成認罪...
台中市關姓男子騎乘大型重機在去年7月間在台74線與另輛轎車競駛，因與檢方達成認罪協商，獲判緩刑，需繳5萬罰金給公庫。圖／報系資料照
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重機車道行車記錄器

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