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后豐命案再審 2被告改判無罪

2020-01-01 00:34聯合報 記者白錫鏗林佩均／台中報導

王淇政（左三）與洪世緯(右一)換上寫有「自由人」字樣衣服，落淚感謝家人與朋友相信...
王淇政（左三）與洪世緯(右一)換上寫有「自由人」字樣衣服，落淚感謝家人與朋友相信他們的清白。 記者林佩均／攝影
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安親班女老師陳琪瑄十七年前在台中后豐大橋墜橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被依殺人罪判刑定讞入獄，兩人堅稱冤枉，最高法院前年裁定再審， 台中高分院昨以證人證詞遭汙染、王與洪通過測謊、死者指甲未採得他人皮膚等九大理由，不排除陳女自行爬上護欄後失足墜橋可能性，昨天改判王、洪無罪。

台中高分檢表示等收到判決書再決定是否上訴。

王淇政共入獄七年多，聽判後走出法庭，與母親相擁而泣，王母替王換上寫有「自由人」字樣的白色衣服。王淇政紅眼眶說，「謝謝我的姊姊與家人，一路沒有把我放棄。」王母與王胞姊在旁頻頻拭淚。洪世緯哽咽感謝大家多年來的支持，這十多年來他失去母親，但也認識很多伸出援手幫助的朋友。

死者陳琪瑄的胞妹昨聽判後，不發一語，低調走出法庭，不願受訪。陳胞妹在辯論終結庭曾提到，對方至今連一句道歉都沒有，死者與家屬的心情，一次又一次被在傷口上灑鹽，相當難過。

二○○二年十二月七日凌晨，陳女與男友王淇政在后豐大橋談判時墜橋身亡，當時一名王姓證人稱在案發地五十公尺外，見王、洪兩人合力從橋上抬擲陳女，作勢往橋下丟。

王、洪始終否認涉案，並通過測謊，王堅稱與陳女感情很好，沒殺人動機，陳女墜橋後他趕到橋下救人，若涉案早就逃了，但兩人仍分別被判十五年、十二年半徒刑定讞。最高法院前年以王姓關鍵證人證詞前後不一，裁定再審。

台中高分院合議庭依新的鑑定結果，認定當初員警所繪現場圖顯示橋墩至血灘處二公尺，應為血灘處量測至橋墩距離，並非量測至橋面外側護欄之距離。石台平法醫師鑑定意見指出，本案是介於自殺或意外、他殺的灰色區域，應佐以動機因素判斷。

合議庭指出，死者若受威脅，本能反應會激烈掙扎、抵抗，但依刑事局鑑驗結果，未發現死者身上有遭人指壓、手抓之痕跡，且死者指甲均完整，指甲床內亦未採得任何他人皮膚。

此外，洪世緯在案發後隨即叫救護車，並留下自己姓名及行動電話號碼；王淇政於死者墜橋後，下橋抱著死者屍體一直發抖，陳女送醫急救時，王還激動地想跟著進入急救室。洪、王兩人經測謊都無說謊反應。

合議庭指出，死者拖鞋仍留在車輛駕駛座腳踏墊上，不排除因王淇政拒絕分手，陳女擔心和平分手希望無法達成，或為表達氣憤、或為達分手目的，跨至副駕駛座開啟車門後，自行攀爬大橋護欄，因護欄不易掌握而發生墜落意外。

測謊殺人救護車屍體

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